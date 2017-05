‘Een op de drie boetes geseponeerd’

Een op de drie boetes die het Openbaar Ministerie vorig jaar behandelde is geseponeerd. Dat meldt RTL Nieuws na een analyse van gegevens van het OM.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal geseponeerde boetes de afgelopen vier jaar flink gestegen. In 2013 werd 20 procent van de boetes geseponeerd en dit percentage is opgelopen tot 34 procent in 2016. Ook nam het aantal boetes dat het OM behandelde in die jaren toe van 100.000 naar 130.000.

Vorig jaar besloot het OM bij bijna 44.000 overtredingen niet te vervolgen. De boetes die het OM behandelt variëren sterk, van verboden wapenbezit en snelheidsovertredingen tot zwartrijden in het openbaar vervoer.

Volgens het OM zijn er verschillende redenen dat het aantal geseponeerde boetes is toegenomen. Zo wordt een belangrijk deel van de boetes geseponeerd omdat er teveel tijd verstreken is. Volgens het OM is in dat geval het “belang van strafrechtelijk ingrijpen te gering geworden”. Daarnaast waren er ook te weinig rechtszalen beschikbaar om de zaken te behandelen. Ook kampte het OM met achterstand waardoor niet alle zaken behandeld konden worden. Daarnaast werd vorig jaar bijna een kwart van de boetes geseponeerd omdat er sprake was van onvoldoende bewijs.

Boetes

Volgens RTL zijn de afgelopen drie jaar in totaal 19.000 snelheidsovertredingen ongestraft gebleven. Hiervan reden 81 bestuurders 100 kilometer of meer per uur te hard. Daarnaast gingen ook 715 mensen vrijuit die betrapt werden met inbrekerswerktuig.

Slechts een deel van alle uitgeschreven boetes komen bij het OM terecht. Dit gebeurt pas als het incassobureau niet in staat was om de boete te innen of als iemand in beroep gaat tegen zijn boete.