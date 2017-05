Duizend mensen opgelicht met frauduleuze beleggingsfondsen

Ruim duizend mensen in Nederland zijn de afgelopen jaren opgelicht met frauduleuze beleggingsfondsen uit de regio Arnhem. Dat meldt De Gelderlander op basis van eigen onderzoek. In totaal verloren slachtoffers tientallen miljoenen euro’s.

De fondsen werden door steeds hetzelfde groepje criminelen beheerd, die volgens de krant al meer dan tien jaar samenwerken. Zij haalden beleggers over telkens weer geld te investeren in een reeks zaken, waaronder vakantiehuisjes, zonnepanelen en windmolens. Nadat de buit binnen was, gingen de bedrijven failliet.

Onder de beleggingsfondsen die als façades zijn ontmaskerd zijn Bali Investments, Centurion en Hollandsche Wind. De oplichtingspraktijken worden tegenover De Gelderlander bevestigd door zowel de FIOD als de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Fraude met windmolens

De FIOD doet momenteel strafrechtelijk onderzoek naar een van de frauderende ondernemingen, te weten Hollandsche Wind uit Oosterbeek. Dit fonds beloofde beleggers hoge rendementen op investeringen in windmolens.

Inmiddels zijn drie verdachten aangehouden. Desondanks zeggen meerdere bronnen tegenover De Gelderlander dat de aanpak van deze specifieke vorm van fraude grotendeels faalt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel criminelen telkens opnieuw met dezelfde oplichterij kunnen beginnen.