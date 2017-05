De doe-het-zelf hypotheek: goed idee?

Doe-het-zelven kost tijd

Veel tijd. Een professional is gemiddeld 17 uur kwijt aan advies over en begeleiding van een hypotheekaanvraag, schatten toezichthouder AFM en hypothekendatanetwerk HDN een paar jaar geleden. Dat werk moet je grotendeels zelf doen als je kiest voor execution only. Dit betekent eindeloos veel formulieren invullen en die vaak meermalen teruggestuurd krijgen van de hypotheekaanbieder omdat er iets ontbreekt, niet klopt of onduidelijk is, terwijl intussen de uiterste datum waarop je de hypotheekakte moet ondertekenen bij de notaris rap nadert.

Levert alleen al het lezen van deze alinea stress op? Het uitkiezen van de meest geschikte aanbieder kan nog veel meer hoofdbrekens kosten. Nee, de hypotheekvorm kiezen, is niet meer zo ingewikkeld. Annuïtair of lineair, al dan niet een deel hypotheekvrij erbij – dat is het. Maar er zijn veel partijen actief op de execution only-markt en hun voorwaarden en tarieven verschillen sterk. En je moet ook zelf uitzoeken of en hoe je de hypotheek nog kunt betalen als je ontslagen wordt, arbeidsongeschikt raakt of met pensioen gaat – bijvoorbeeld met verzekeringen.

Als je geen starter bent met een vaste baan kost doe-het-zelven je zo al snel meer dan 17 uur. Vooral als hypotheken en het bijbehorende financiële jargon geen gesneden koek voor je zijn. Bekijk anders eens de checklist van de AFM (afmsurvey.nl), bedoeld ter controle of je hypotheekadviseur alle relevante onderwerpen wel heeft besproken. Dat geeft een aardige indruk of je voldoende weet.