Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

China eet Afrikaanse zeeën leeg

Prachtig verhaal van The New York Times over Chinezen en overbevissing van de oceanen, vindt klimaatredacteur Paul Luttikhuis. Alleen al de laatste twee jaar heeft China 400 grote vistrawlers aan zijn vloot toegevoegd. Lees hier: China’s Appetite Pushes Fisheries to the Brink

Verbannen vanwege menstruatie Hoewel het wettelijk verboden is, worden menstruerende vrouwen op het platteland in Nepal nog steeds (tijdelijk) verbannen, las Toef Jaeger bij BBC. Ze mogen geen planten of vee aanraken, domweg omdat menstruatiebloed vergif zou zijn. Lees hier: Banished for bleeding

Juncker en May begrijpen elkaar gewoon niet

Lees en huiver, zegt Turkije-correspondent Toon Beemsterboer: een gedetailleerd verslag in de Frankfurter Allgemeine van de ontmoeting (en het onbegrip) tussen Jean Claude Juncker en Theresa May, door een Brits-Duitse publicist nu ook vertaald in het Engels. Lees hier: I translated *that* German article concerning the May-Juncker dinner everyone’s been talking about.