Contactloos betalen? Liever baas in eigen beurs

“Nee, sorry, bij ons kun je alleen met pin betalen”, zegt de bakker als ik mijn croissantjes wil afrekenen met losse euro’s. Bij de kassa staat een sticker ‘voor uw en onze veiligheid graag pinnen’. Ik vind dit een lichtelijk agressieve tekst, alsof een klant met contant geld een wandelend gevaar is. Natuurlijk is het voor winkeliers een fijn idee als hun kassa niet kan worden leeggeroofd, maar voor elke overvaller die het opgeeft staat er ergens een slimme cybercrimineel op. Met een pasje kunnen betalen is prettig, maar waarom moet de groei van pin gepaard gaan met een hetze tegen contant geld? Het mooie van munten en bankbiljetten is dat je ze fysiek kunt bezitten, terwijl je van virtueel geld alleen kunt aannemen dat het er is.

In Duitsland betalen ze soms zelfs auto’s nog met bankbiljetten.

In Duitsland heerst een wantrouwen tegenover geld dat je niet kunt vastpakken. Ze hebben daar de populaire uitdrukking Nur Bares ist Wares (alleen baar geld telt). 80 procent van de Duitsers kan zich een leven zonder contant geld niet voorstellen, meldt de Frankfurter Algemeine Zeitung. Zelfs auto’s betalen ze soms met bankbiljetten. Die Duitse houding vind ik gezond. We worden door het groeiende digitale betaalgemak in een situatie gesleurd waarin we steeds minder meester zijn over onze eigen uitgaven. Vooral sinds contactloos betalen is ingevoerd. Als ik drankjes haal in een café pakt de barman mijn pasje aan, dat hij vervolgens zelf nonchalant langs z’n pin­apparaat wuift. Dat voelt letterlijk als de macht uit handen geven.

Betalen met contant geld heeft twee voordelen: het is minder achteloos en je transacties blijven anoniem. We zullen de komende jaren overstelpt worden met de ene fintechinnovatie na de andere. In 2014 schreef de baas van ING Nederland een excuusbrief aan klanten, omdat ze waren geschrokken van een proef van de bank om op basis van transactiegegevens persoonlijke advertenties te laten zien. Dit idee, om het dataspoor van onze betalingen commercieel uit te buiten, zoemt vast nog steeds rond. Als het niet bij ING is dan zeker bij de concurrentie. Betalen met munten en briefjes is de beste manier om nog enigszins baas in eigen beurs te blijven.