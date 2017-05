Britse Conservatieven winnen lokale verkiezingen ruim

Als de uitslag van lokale verkiezingen in Schotland, Wales en delen van Engeland een voorbode zijn voor de parlementsverkiezingen van 8 juni dan kunnen Theresa May en haar Tories op een comfortabele meerderheid rekenen.

Bij de stembusgang donderdag stonden in totaal 4.851 zetels in gemeenteraden op het spel. De Conservatieven waren, zoals verwacht, de grote winnaar. De regeringspartij ging er netto 515 raadszetels op vooruit en werd de grootste in elf nieuwe gemeenteraden. Labour verloor netto 340 zetels en de pro-Europese LibDems gingen er 34 zetels op achteruit.

UKIP hard onderuit

De verliezen voor UKIP waren nog groter. De anti-Europese partij verloor 135 zetels. UKIP won in Lancashire echter een zetel van Labour. Alleen in Lincolnshire verloor de partij alle dertien raadszetels. Dat is een zorg voor partijleider Paul Nuttall die over een maand in kiesdistrict Boston and Skegness, gelegen in Lincolnshire, een zetel in het Lagerhuis wil veroveren.

De neergang voor Labour onder leider Jeremy Corbyn is aanzienlijk. Voor het eerst sinds 1969 heeft de partij geen meerderheid in de gemeenteraad van Glasgow, traditioneel een linkse stad. Ook in Wales deed de partij het slecht.

Schotland

De Conservatieven deden het opmerkelijk goed in Schotland, waar de partij geleid wordt door de populaire Ruth Davidson. De Tories krijgen er in Schotland meer dan 140 zetels bij, terwijl de Schotse nationalisten van de SNP netto zeventien zetels inleveren. De Tories hopen al langer dat ze bij de landelijke verkiezingen het eveneens goed doen in Schotland, waar ze een alternatief bieden voor Schotten die niet gediend zijn van de onafhankelijkheidsplannen van de SNP.

De Tories winnen, maar toch zal Theresa May niet geheel gerust zijn met de uitslag. Van alle uitgebrachte stemmen ging 38 procent naar de Conservatieven, 27 procent naar Labour en 18 procent naar de LibDems. Vergeleken met de peilingen voor de Lagerhuisverkiezingen bleven de Conservatieven 10 procentpunt achter bij de lokale stembusgang. Dit kan liggen aan het feit dat niet het hele Koninkrijk verkiezingen organiseerde of dat mensen lokaal anders stemmen dan landelijk. Toch zal May het resultaat gebruik om haar campagne scherp te houden: de fel begeerde monsterzege is nog niet binnen.

Burgemeesterverkiezingen

Het enige lichtpunt voor Labour is winst bij burgermeesterverkiezingen in Liverpool. Voor Labour zijn de burgemeesterverkiezingen erg belangrijk geworden. Londen (Sadiq Khan), Manchester en Liverpool goed te besturen is de enige manier voor de partij om aan te tonen dat Labour in staat is macht uit te oefenen en zo het vertrouwen van kiezers te herwinnen.

Conservatief Andy Street heeft in Birmingham verrassend gewonnen. De oud-directeur van warenhuisketen John Lewis versloeg nipt zijn concurrent van Labour. Dat de tweede stad van het land, en traditioneel in linkse handen, nu een Tory als burgemeester krijgt is de zoveelste aderlating voor het zwalkende Labour van Corbyn.