Brabantse burgemeesters: ambtenaren vaker geïntimideerd

De aanpak van een samenwerkende overheid in Brabant leidt ertoe dat de intimidatie en bedreigingen richting ambtenaren toenemen. Dat blijkt uit een rondgang langs tien Brabantse burgemeesters voor het boek We regelen het zelf wel, dat komende week verschijnt.

Sinds 2010 werken politie, justitie, Belastingdienst en gemeenten samen in een Taskforce, om de ondermijnende criminaliteit in het zuiden aan te pakken. Dat is succesvol, zo zeggen de burgemeesters van Vught, Oosterhout, Breda, Gilze en Rijen, Rucphen, Bernheze, Oss, Tilburg, Helmond en Woensdrecht. Maar het zorgt er wel voor dat medewerkers van gemeenten meer in contact komen met georganiseerde criminaliteit. En daardoor nemen bedreigingen en intimidatie toe.

„Door die integrale overheid zijn ambtenaren soms actief op terreinen waar ze niet voor hebben gekozen”, zegt burgemeester Marieke Moorman van Bernheze. „Een drugspand verzegelen bijvoorbeeld, dat komt steeds meer bij ambtenaren terecht.” Haar collega Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen: „Onze jongens en meisjes lopen voorop en zijn het meest kwetsbaar. Ze kunnen langs van het voetbalveld zomaar naast degene staan bij wie ze de dag eerder een inval hebben gedaan.”

De Brabantse bestuurders wijzen op het gevaar dat ambtenaren niet meer optreden. „Ik voel de angst van mijn ambtenaren”, zegt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen. „Soms durven ze zelfs geen aangifte te doen. In een kleine gemeente kan ‘ik weet waar je woont’ heel letterlijk worden genomen .”