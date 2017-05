Bondscoach karate weg om intieme relatie met sporter

De bondscoach van het Nederlands karateteam Anthony Boelbaai moet opstappen, omdat hij een relatie had met meervoudig Europees kampioene Vanesca Nortan, waarbij sprake was van machtsmisbruik. Een en ander blijkt uit correspondentie in handen van NRC. Toen de meervoudig Europees kampioene zich eind 2016 beklaagde over de verstoorde machtsrelatie bij de Karate-do Bond, oordeelde het bestuur dat (ook) zij „eigenaarschap” draagt en de selectie moet verlaten.

In NRC vertelt Nortan (35) over haar jarenlange relatie met de bondscoach (46). Haar sportprestaties leden eronder. „Overdag werkte de bondscoach mij tegen, ’s nachts lag hij bij mij in bed. Dat geeft aan hoeveel macht hij over mij had.”

Nortan had zich op eigen gelegenheid geplaatst voor de EK dit weekend in Turkije maar zegde af vanwege de aanwezigheid van Boelbaai. Met de relatie overtrad Boelbaai de gedragsregels van sportkoepel NOC*NSF: sportbegeleiders moeten zich onthouden van „seksueel getinte verbale intimiteiten” en mogen niet verder in het privéleven van sporters doordringen „dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel”.

Oud-bestuurder Wim Hakkenes van de karatebond, die mede wegens de kwestie in december terugtrad noemt de handelwijze van zijn bond „onverdedigbaar” en „niet professioneel”.

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, is verbaasd. „Het is de vraag of de bond niet de belangen van Nortan heeft geschaad, door haar te dwingen tot een gesprek en door het besluit dat zij afscheid moet nemen van de nationale selectie. Niet Nortan maar de coach – tot wie Nortan in een afhankelijke relatie staat – moet zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie en mag zijn macht nooit misbruiken.”

Bondscoach Boelbaai spreekt van „een zeer therapeutische relatie”. Nadat hij naar eigen zeggen zelf zijn ontslag indiende, eind maart, kwam hij met het bondsbestuur „in goed overleg” overeen om nog wel op het EK te coachen.