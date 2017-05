Bezoekers Holland Casino geven meer geld uit

Bezoekers van Holland Casino hebben in het afgelopen jaar flink meer geld uitgeven. De gemiddelde besteding steeg met 4 procent naar 103 euro. Daardoor maakte de staatsdeelneming een winst van bijna 5 procent, dat blijkt uit de op vrijdag gepubliceerde jaarcijfers.

De nettowinst van het staatsgokbedrijf bedroeg 74,1 miljoen euro. In 2015 was dit op 70,8 miljoen euro. De omzet steeg met 5,6 procent van 567 miljoen naar 608,3 miljoen euro. In 2013 boekte Holland Casino nog een verlies van 22,3 miljoen euro.

Onrust bij personeel door privatisering

Ook nam het aantal gasten toe. In 2016 verwelkomde Holland Casino ruim 1,1 miljoen unieke bezoekers. Dat is 1 procent meer dan in 2015. Zij waren samen goed voor 5,9 miljoen bezoeken, een groei van 1,7 procent. Bestuursvoorzitter Erwin Van Lambaart is blij met het “solide resultaat”, maar wijst tegelijkertijd op de “ingrijpende veranderingen” in de sector.

Het demissionaire kabinet wil de kansspelmarkt gaan liberaliseren waardoor Holland Casino wordt geprivatiseerd. De staatsdeelneming heeft nu nog een monopoliepositie met 14 vestigingen. Via de ‘10-4-2-formule’ worden tien vestigingen als blok verkocht, vier los en er mogen twee nieuwe vestigingen worden gebouwd. Dit levert de overheid naar schatting 1 miljard euro op. De vakbonden onderhandelen al meer dan een jaar voor een nieuwe cao voor het personeel. Zij vrezen dat de privatisering zorgt voor verslechterende arbeidsomstandigheden.