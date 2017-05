Ik ben operatie-assistent. Al jaren werken we op de operatiekamers met een ‘time-out procedure’, om fouten te voorkomen. Alvorens de narcose wordt toegediend, vragen we de patiënt naar zijn of haar naam en geboortedatum. Onlangs heb ik bij een meneer geholpen, die geboren was op 05/05/1945. Tijdens de time-out reageren we enthousiast: „Ach wat leuk, meneer, u bent op Bevrijdingsdag geboren.” Waarna de patiënt korzelig opmerkt: „Das war bei uns ein bisschen anders.”

