Ophef over arrestatie Zwitserse spion die de Duitse fiscus bespioneerde

Het is een heuse spionagezaak: een Zwitserse spion die in Duitsland is opgepakt. Dat leidt tot wrijving tussen de twee landen. Maar er zit een politiek luchtje aan. De verontwaardiging is vooral groot bij de SPD, en helemaal bij de SPD in Noordrijn-Westfalen, waar op 14 april deelstaatverkiezingen zijn.

Eind april blijkt een 54-jarige Zwitser te zijn gearresteerd in een hotel in Frankfurt. De Duitse politie zocht hem, omdat hij in opdracht van de Zwitserse geheime dienst tussen 2012 en 2014 Duitse fiscaal rechercheurs bespioneerde. Bovendien zou hij hebben gezorgd voor een ‘mol’ in het ministerie van Financiën van Noordrijn-Westfalen.

De spion had de opdracht gekregen te achterhalen hoe de Duitse belastingautoriteiten te werk gingen bij het kopen van cd’s met informatie over zwartgeldrekeningen van Duitsers bij Zwitserse banken. De minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen heeft sinds 2010, tot woede van de Zwitsers, elf van zulke cd’s van onduidelijke herkomst gekocht. In totaal heeft hij daar 19,4 miljoen euro aan besteed. Volgens zijn ministerie leverde dat 2,4 miljard extra belastinginkomsten op – deels afkomstig van geschrokken Duitsers die zichzelf meldden.

Zwitsers reageren laconiek

De SPD in Noordrijn-Westfalen spreekt van ‘een schandaal’. Volgens de landelijke SPD-voorman Martin Schulz bewijst de zaak dat de strijd tegen belastingontduiking moet worden voortgezet. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, ook SPD, riep de Zwitserse ambassadeur op het matje.

In Zwitserland reageert men onderkoeld. De informatie op de cd’s is illegaal verkregen, zegt men. En bovendien: de spion was al drie jaar niet meer actief, want Zwitserland stemde er in 2014 mee in informatie over Duitse spaarders met Duitsland te delen. Dat er nu een Zwitser beschuldigd wordt van spionage voor „een vreemde macht”, schrijft de Neue Zürcher Zeitung laconiek, „maakt dat je je als klein buurland meteen een stuk gewichtiger voelt”.