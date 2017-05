Als een tweedehandsje al vaak is gewassen, is de kwaliteit dan nog wel goed?

Vaak twijfel ik of ik iets nieuws bij Zara zal kopen, of voor dezelfde prijs een tweedehands kledingstuk van een goed merk. Als iets al vaak is gedragen en gewassen, is de kwaliteit dan nog wel goed?

Dat vraagt Nathalie Aalders (15)

Het antwoord

Om te beginnen: niet alles dat tweedehands te koop wordt aangeboden, is vaak gedragen. Heel veel miskopen komen, soms ongedragen, ook in het tweedehands-circuit terecht. Maar laten we voor het gemak ervan uitgaan dat tweedehands kleding wel intensief is gebruikt.

Kleding van grote, snelle, goedkope ketens als Zara is op de eerste plaats modieus en betaalbaar. Dat het lang goed blijft, is niet zo belangrijk, omdat de meeste mensen het niet jarenlang aanhebben. Je kunt natuurlijk geluk hebben (net zoals je pech kunt hebben met dure kleding), maar kwaliteitsgarantie is er niet.

Het getuigt bovendien van lef en persoonlijkheid om iets te dragen dat al tien of twintig jaar oud is

Als een kledingstuk er na tig keer ­dragen en wassen/stomen daarentegen nog piekfijn uitziet, is de kans groot dat het nog wel een tijd meegaat.

Het getuigt bovendien van lef en persoonlijkheid om iets te dragen dat al tien of twintig jaar oud is. En omdat zo’n keuze vaak meer over jou zegt dan over trends, heb je er langer plezier van.

