Winst Shell verdubbeld in eerste kwartaal

Met een olieprijs die een groot deel van het kwartaal rond de 56 dollar per vat schommelde, was te verwachten dat de grote oliemaatschappijen betere resultaten zouden boeken. Zeker in vergelijking met een jaar geleden toen de prijs zich een dieptepunt van 27 dollar bevond.

Total, ExxonMobil, Chevron en BP meldden de afgelopen dagen inderdaad resultaten die zelfs beter waren dan de markt had verwacht.

Maar Shell kwam donderdagochtend met het meest opvallende resultaat van allemaal: een verdubbeling van de winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een aanzienlijke verbetering van de kasstroom uit operationele activiteiten en een vermindering van de schuldpositie. Het aandeel stond aan het eind van de ochtend bijna 3 procent hoger.

Topman Ben van Beurden stelde vast dat het nieuwe Shell „vorm begint te krijgen”. Na de overname van het Britse BG begin vorig jaar – voor 50 miljard dollar – is Shell begonnen aan een grootscheepse herschikking van de activiteiten om het bedrijf financieel te versterken.

Dat heeft onder meer geleid tot het afstoten van minder rendabele bedrijfsonderdelen. Van de 30 miljard dollar aan bezittingen die Shell voor 2019 verkocht wil hebben, is nu 20 miljard geregeld. Het gaat onder andere om belangen op de Noordzee en in teerzanden in Canada.

In combinatie met de herstellende olieprijs, heeft die strategie ertoe geleid dat de winst (op basis van actuele geschatte voorraadkosten) in het eerste kwartaal 3,8 miljard dollar bedroeg, tegenover 1,6 miljard een jaar eerder. Dat was veel hoger dan de 3 miljard die analisten hadden voorspeld.

De kasstroom werd ruim tien keer groter, die ging van 660 miljoen naar 9,5 miljard. De omzet steeg van 50 miljard in de eerste drie maanden van 2016 naar 73 miljard dit jaar. Shell zal dit jaar dan ook weer fors gaan investeren: 25 miljard dollar, met name in olie en gas.

Groene investeringen, waar een deel van de aandeelhouders om vraagt, waren in de kwartaalcijfers niet terug te vinden. Op de algemene aandeelhoudersvergadering van 23 mei aanstaande zal een resolutie in stemming worden gebracht die Shell vraagt „om de leiding te nemen in de energietransitie” en met lange-termijndoelen te komen „die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden Celsius”.

Shell raadt de aandeelhouders echter nadrukkelijk aan om tegen te stemmen omdat de resolutie de flexibiliteit van het bedrijf zou ondermijnen. Het is onwaarschijnlijk dat de resolutie het zal halen, maar volgens Follow This – de organisatie achter de motie – zullen veel aandeelhouders voor de resolutie stemmen, „omdat de tekst van de resolutie aansluit bij hun beleggingsbeleid op het gebied van duurzaamheid”.

De komende weken zal Shell ook weer in het nieuws komen in verband met mogelijke omkooppraktijken in Nigeria. Op 11 mei zal duidelijk worden of de rechtbank van Milaan Shell en het Italiaanse Eni gaat vervolgen in de zaak rond OPL245, het begeerde olieveld met een geschatte voorraad van ruim 9 miljard vaten voor de kust van Nigeria.

Hierbij gaat het om de vraag of Shell en Eni steekpenningen hebben betaald aan Nigeriaanse overheidsfunctionarissen. Ook in Nederland wordt de zaak onderzocht door het Openbaar Ministerie.