Wereldwijd bijna 2 miljard mensen op Facebook

Facebook nadert ruim dertien jaar na oprichting de 2 miljard gebruikers, zo bleek woensdag uit de nieuwste kwartaalcijfers die het technologiebedrijf publiceerde. Wereldwijd maken inmiddels 1,94 miljard mensen gebruik van het netwerk, waarvan 1,3 miljard mensen dagelijks.

De winst van het bedrijf steeg in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzicht van vorig jaar met 76 procent naar 3,1 miljard dollar. Ook de omzet steeg met 49 procent tot 8 miljard dollar.

Waarschuwing

De inkomsten uit advertenties groeiden dit kwartaal met 51 procent naar 7,8 miljard dollar. 85 procent daarvan komt voor rekening van advertenties op mobiele apparaten, waar dat een jaar geleden nog 82 procent was. Niettemin waarschuwde het technologiebedrijf dat de limiet aan het aantal advertenties dat getoond kan worden in zicht is. Eerder gaf het bedrijf ook al eens zo’n waarschuwing af. In een toelichting bij de cijfers meldde het bedrijf aan persbureau Bloomberg dat de omzet “significant” kan dalen als het netwerk het aantal advertenties later dit jaar jaar terug gaat schroeven om gebruikers niet weg te jagen.

In reactie op dat nieuws daalde het aandeel Facebook met 4,2 procent, waaruit blijkt dat ondanks de positieve resultaten beleggers er niet gerust op zijn dat Facebook op dit niveau kan blijven groeien. De onzekerheid bij beleggers hangt ook samen met andere ontwikkelingen bij Facebook, dat worstelt met de aanpak van nepnieuws, gewelddadige livevideo’s en hatespeech. Eerder woensdag maakte Facebook bekend het komende jaar wereldwijd drieduizend mensen extra te gaan inzetten om de online verspreiding van geweld tegen te gaan.

Stories

In een reactie zei Facebook-ceo Mark Zuckerberg verder dat het bedrijf mogelijk wat laat is ingestapt op de trend gebruikers video’s te laten posten die snel weer verdwijnen, iets dat het bedrijf afkeek van Snapchat. Via deze zogeheten Stories-functionaliteiten op zowel Facebook als ook dochterbedrijven Instagram en Whatsapp, probeert het bedrijf meer advertenties te kunnen tonen. Ook test Facebook inmiddels het tonen van advertenties in zijn Messenger-app.