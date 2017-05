Israël, draai die beslissing terug

Aan/to: prime minister and minister of Foreign Affairs of Israel, Benjamin Netanyahu; minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders; ambassadeur van Israël in Nederland, Aviv Shir-On; director of the GPO, Nitzan Chen; hoofdbestuur Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ); opinieredactie NRC.

Wij, journalisten die als correspondenten vaak jarenlang verslag hebben gedaan vanuit Israël en de Palestijnse gebieden, vinden het onverteerbaar en onbegrijpelijk dat het visum van onze NRC-collega Derk Walters niet wordt verlengd. Ook sommigen van ons hebben in het verleden aanvaringen gehad met het Government Press Office, maar nimmer probeerde Israël te dicteren wat en waarover wij wel en niet konden schrijven. Israël lijkt nu zijn onafhankelijkheidsdag te ‘vieren’ met het beknotten van de persvrijheid. Wij roepen de Israëlische autoriteiten op die beslissing terug te draaien.