Vluchteling, veelbelovende minister en nu slachtoffer van paranoia in Somalië

In de Somalische hoofdstad Mogadishu is woensdagavond de jonge, beloftevolle minister Abbas Abdullahi Siraji „per ongeluk” doodgeschoten. Siraji (31) groeide op in een vluchtelingenkamp in buurland Kenia en belichaamde de hoop van veel jonge Somaliërs op een betere toekomst.

Siraji, minister van Openbare werken en Heropbouw, reed met zijn konvooi naar het presidentiële paleis in Mogadishu. Voor hem reed het konvooi van de voorzitter van de Somalische Rekenkamer en vlak bij het paleis dachten diens lijfwachten te worden achtervolgd door leden van de terreurgroep Al Shabaab. Bij het vuurgevecht kwam Siraji, in de woorden van een politiewoordvoerder, „per ongeluk” om.

Rijzende ster

Siraji was een ster in de nieuwe, begin dit jaar aangetreden regering. Want de uiterst jeugdig ogende minister groeide op in Dadaab, een gigantische groot Somalisch vluchtelingenkamp in het noordoosten van Kenia. Zijn ouders brachten hem naar dit kamp toen hij vijf jaar oud was. Hij kreeg er onderwijs in een rudimentaire vluchtelingenschool, om later zijn universitaire opleiding elders in Kenia af te maken.

Zijn achtergrond maakte hem populair bij jongeren toen hij (in 2011) terugkeerde naar zijn vaderland. Tot begin dit jaar werkte hij bij (internationale) hulporganisaties in Somalië. In maart werd benoemd in de regering van de een maand eerder gekozen president Mohamed Abdullahi Mohamed ‘Farmajo’. (Farmajo, kaas, is zijn bijnaam omdat hij als kind zoveel van kaas hield).

In de buurt van het presidentiële paleis, evenals bij hotels en regeringsgebouwen, hebben regelmatig aanslagen plaats van Al Shabaab en veiligheidstroepen zijn er zeer gespitst op iedere auto en iedere verdachte beweging. Die nervositeit onder soldaten, politieagenten en lijfwachten is de jonge minister fataal geworden. President Mohamed Farmajo had direct na zijn verkiezing beloofd een einde te maken aan de terreur van Al Shabaab door een grootschalig offensief.

Ommekeer

Internationaal bestaat er veel hoop dat de nieuwe regering van Farmajo een ommekeer te weeg kan brengen na een kwart eeuw burgeroorlog. Deze maand wordt in London een grote donorconferentie voor Somalië gehouden. De nieuwe Amerikaanse regering zegde onlangs toe honderd soldaten te sturen. Er waren onder Obama al tientallen ‘militaire adviseurs’ gelegerd. De 22.000 militairen van de Afrikaanse vredesmacht Amisom willen volgend jaar beginnen met terugtrekking. Maar het 12.000 man sterke Somalische leger delft nog vaak het onderspit in de strijd met het aan Al Qaeda geaffilieerde Shabaab. De extra Amerikanen gaat het nationale leger trainen. Bovendien maakt Washington zich zorgen over de onlangs weer toegenomen piraterij voor de lange kust van Somalië.