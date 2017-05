Uitlevering Turkse soldaten weer afgewezen

Griekenland mag geen enkele van acht Turkse soldaten uitleveren aan Turkije. De Griekse rechter nam donderdag een besluit over het uitleveringsverzoek van twee van hen, meldt persbureau Reuters. In de afgelopen weken was over de zes andere militairen al besloten dat ze niet aan Turkije overhandigd mogen worden. De acht vluchtten na de couppoging in Turkije naar Griekenland.

De rechter zei in zijn vonnis dat de Turkije bij zichzelf te rade moet gaan:

“Zijn de martelingen gestopt? De vervolgingen? Als het moderne Turkije zichzelf in de spiegel aankijkt zal het begrijpen waarom het ene na het andere verzoek wordt afgewezen. Niet alleen die aan Griekenland, maar ook aan andere landen.”

In januari nam het hoogste rechtscollege van Griekenland een soortgelijke beslissing. De rechter sprak toen het vermoeden uit dat ze geen eerlijk proces zouden krijgen in Turkije.

Ontvoeren

De Turken meenden dat er sprake was van een “politiek gemotiveerd besluit” en dienden in januari een nieuw uitleveringsverzoek in, zonder succes naar nu blijkt.

Volgens Turkije zijn de acht - drie majoors, drie kapiteins en twee sergeanten - betrokken bij de poging de regering van Erdogan omver te werpen, afgelopen juli. Ze zouden opdracht hebben gekregen Erdogan te ontvoeren. Met een helikopter vluchtten de militairen naar Griekenland, waar ze asiel hebben aangevraagd. Hun aanvraag is nog niet goedgekeurd. Tot die tijd blijven ze vastzitten.

De uitlevering zorgt voor spanningen tussen Griekenland en Turkije. Beide zijn NAVO-leden en praten ook over een hereniging van Cyprus, dat opgedeeld is in een Grieks en een Turks deel.