Tweede Wereldoorlog herdacht bij Nationaal Monument

Op de Dam in Amsterdam zijn tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook werd stilgestaan bij Nederlanders die om het leven kwamen bij andere oorlogen of vredesmissies nadien. Bij het Nationaal Monument werden twee minuten stilte in acht genomen, en heeft koning Willem-Alexander een krans gelegd.

Naast de koning waren onder anderen koningin Maxima, demissionair premier Mark Rutte en andere vertegenwoordigers van het kabinet aanwezig. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan houdt dit jaar de Toespraak op de Dam.

Naast de Nationale Herdenking in Amsterdam zijn ook op andere plaatsen in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Door het hele land werd stilgestaan bij de doden. De omstreden herdenking van vluchtelingen die tegelijk met de Nationale Herdenking zou plaatsvinden op de Amsterdamse Nieuwmarkt werd donderdagmiddag op het laatste moment door de organisatie afgeblazen.

Donderdag golden op en rond de Dam strenge veiligheidsmaatregelen. Zo was het plein al uren voor de herdenking afgesloten met hekken. Ook waren op verschillende plekken betonblokken en voertuigen geplaatst om een eventuele aanslag met een auto of vrachtwagen te voorkomen. Omwonenden werd verboden op balkons te komen die uitzicht bieden op de herdenking, of ramen of deuren te openen.