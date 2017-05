Tien maanden cel voor mishandeling kinderlokker

De 52-jarige Mario H. uit Helmond is donderdag veroordeeld tot tien maanden cel voor mishandeling van een man die zijn dochter via Facebook benaderde. De rechtbank Den Bosch acht H. schuldig aan zware mishandeling met voorbedachten rade. Het OM had zes jaar cel geëist.

Het slachtoffer had zich voorgedaan als iemand van zeventien en wilde met de dochter van Mario H. afspreken. Ook probeerde hij haar over te halen naaktfoto’s te sturen. Mario H. wist de verblijfplaats van de man te achterhalen. Hoewel de politie hem waarschuwde niet op eigen onderzoek uit te gaan, heeft hij het slachtoffer vervolgens mishandeld. Die heeft daar botbreuken en een gebroken rug aan overgehouden.

Eigenrichting

Het OM had Mario H. aangeklaagd voor poging tot moord of doodslag, maar werd daarvoor vrijgesproken. In het vonnis zegt de rechter te begrijpen dat Mario H. zijn dochter wilde beschermen, ‘maar dat rechtvaardigt niet zijn handelen’. Verder zegt de rechter:

“Verdachte heeft door zijn handelen eigenrichting gepleegd en dat is binnen de Nederlandse samenleving en rechtsorde volstrekt onacceptabel.”

Het verhaal kreeg in januari bekendheid toen H. foto’s van de vermeende kinderlokker verspreidde via Facebook, in de hoop zo zijn verblijfplaats te achterhalen. Dat leverde hem honderden tips op. Nadat hij werd gearresteerd werd via Facebook een petitie gestart om H. vrij te pleiten. Die petitie is ruim 2.000 keer ondertekend.