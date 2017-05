De Thuiskok: Portobello’s met orzo

Portobello’s zijn in mijn ogen een prima vleesvervanger omdat ze wel iets weghebben van vlees qua smaak en structuur. Maar eigenlijk vind ik het nog leuker dat je er van alles mee kunt doen, omdat ze zo groot zijn: vullen, gratineren, bakken, stomen, noem maar op. Je kunt ze ook smoren zoals Henrik Orre in Vélochef dat doet, in een bouillon van chili, gember en soja. Alleen dat al lijkt me fantastisch.

Orre serveert er orzo bij, een pastasoort in de vorm van rijst. Het mooie daarvan is dat je net kunt doen alsof het risotto is, en het serveren met ingetrokken kippenbouillon en een flinke dot parmezaanse kaas. Zet het op tafel met een frisse salade en iedereen is blij.

Schroei de paddenstoelen rondom dicht in wat olie in een koekenpan. Breng water, peper, soja en gember aan de kook in een middelgrote pan. Voeg de paddenstoelen toe. Laat 20 minuten zachtjes smoren. Hak de sjalotten heel fijn en fruit ze in wat olie in een kookpan aan. Voeg de orzo toe en dan beetje bij beetje de kippenbouillon. Roer er op het laatst parmezaan naar smaak doorheen en breng op smaak met zout en peper. Serveer het gerecht met een salade van verse spinazie en dunne reepjes lente-ui.