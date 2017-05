Spotje: ‘Amerika had zelden meer succes’

Om zijn eerste honderd dagen als president te vieren, maakte Donald Trump een tv-spotje. „Amerika heeft zelden meer succes meegemaakt”, zegt een voice-over . „Je komt er niet achter als je naar het nieuws kijkt, maar president Trump maakt Amerika weer groots.” Maar je komt er evenmin achter als je naar Trump zelf luistert. Hij maakt een gefrustreerde indruk. Hij heeft een politiek succes nodig, iets dat zijn presidentschap bepaalt, maar tot nu toe mislukken alle grote plannen voortijdig.

Deze week probeert hij voor de tweede keer een nieuw zorgstelsel door het Huis van Afgevaardigden te krijgen. Het terugdraaien van Obamacare was de grootste Republikeinse belofte van de afgelopen jaren. Maar Trumps alternatief stuitte op verzet bij de ultraconservatieve vleugel in de partij. Het wetsvoorstel is aangepast. Maar nu zijn de meer gematigde Republikeinen weer boos. De kans dat het plan het Huis haalt, is nog altijd klein. De Senaat zal het vervolgens vrijwel zeker afschieten.

FBI-baas ‘misselijk’ van verwijt FBI-directeurJames Comey, wordt „een beetje misselijk” van de gedachte dat zijn aankondiging over heropening van onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton invloed had op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Dat zei hij woensdag voor de inlichtingencommissie van de Senaat. Volgens hem was bekendmaking in de slotfase van de campagne „heel slecht”, maar verzwijging zou „catastrofaal” zijn geweest, mede omdat hij onder ede had verklaard dat het onderzoek was afgerond en het mogelijk zou zijn uitgelekt. Clinton, de Democratische presidentskandidaat, beschouwt de aankondiging van Comey als een van de belangrijkste oorzaken voor haar onverwachte nederlaag tegen Donald Trump op 8 november. Ze zei dit dinsdag opnieuw, wat Trump opnieuw verwierp. Comey, die zwaar is bekritiseerd om zijn interventie, lichtte de toedracht van de controverse nader toe. Bij het onderzoek naar voormalig Congreslid Anthony Weiner, echtgenoot van Huma Abedin, naaste medewerker van Clinton, werden e-mails van Clinton aangetroffen op zijn computer. „Op de een of andere manier werden haar e-mails doorgestuurd naar Anthony Weiner, inclusief geclassificeerde informatie”, aldus Comey. Daaronder waren e-mails uit de beginfase van Clintons ministerschap van Buitenlandse Zaken, toen ze net een privéserver had opgezet, zei hij. Die e-mails waren nog niet aan het licht gekomen bij het eerdere onderzoek naar de vraag of Clinton onzorgvuldig was omgegaan met geclassificeerde informatie. Volgens Comey speelden politieke overwegingen geen rol

De frustraties van Trump zijn zichtbaar in de vele interviews die hij gaf, met zijn honderd dagen als feestelijke aanleiding. Hij liet merken dat het werk hem tegenviel, en gaf de schuld aan het Congres en de media. Tegen Reuters: „Dit is veel harder werken dan in mijn vorige leven. Ik dacht dat het makkelijker zou zijn.”

Onsamenhangend

Trump klonk vaak onsamenhangend. Hij zei dat oud-president (en slavenhouder) Andrew Jackson de Burgeroorlog had kunnen voorkomen, al overleed hij zestien jaar voor het begin van die oorlog. Hij zei dat hij nog altijd gelooft dat hij is afgeluisterd door zijn voorganger, Barack Obama, maar hij weigerde bewijs te geven. Op Twitter viel hij Hillary Clinton én zijn eigen FBI-directeur James Comey aan, omdat Comey haar „een vrijgeleide” gaf in de campagne.

Een terneergeslagen Trump is een gevaarlijke Trump, weet iedereen in Washington inmiddels. Altijd als het tegenzit, kiest hij voor de vlucht naar voren. Zo hekelde Trump de „archaïsche regels” van het Congres. Hij doelde op de regel dat de Senaat pas over een wetsvoorstel mag stemmen als zestig van de honderd leden er vóór zijn. Dat geeft de oppositie macht stemmingen tegen te houden – een van de weinige machtsmiddelen voor de kleinste partij in een tweepartijenstelsel.

Trump pleitte op Twitter voor „een goede sluiting” van de federale overheid in september, als weer onderhandeld moet worden over het financieren van de overheidstekorten. In 2013 gebeurde zo’n shutdown voor het laatst – met grote gevolgen. Honderdduizenden ambtenaren werden enkele weken naar huis gestuurd, dierentuinen of musea sloten. Trump ziet Washington als een slecht werkende computer, die je aan- en uitzet als het even niet gaat. De uitspraak is niet realistisch, maar tekent Trumps wanhoop.

Regelmatig sprak Trump afgelopen dagen zijn bewondering uit voor sterke leiders in het buitenland. Hij nodigde de omstreden Filippijnse president Duterte uit in het Witte Huis. „Hij is heel populair in eigen land”, zei hij tegen Reuters. Het zou „een eer” zijn om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten, zei hij verder. Trump bewondert hem, zei hij, omdat hij onder moeilijke omstandigheden werkt, en al op jonge leeftijd zijn land moest leiden.

In Trumps woorden over buitenlandse autocraten of dictators zit vaak een klacht over de Amerikaanse democratie verborgen. Hoewel hij veel zou willen doen, krijgt Trump weinig voor elkaar. Zelfs zijn reclamespotje werd, symbolisch genoeg, geweigerd door CNN. Trump stuurde hierop een e-mail naar zijn aanhang, waar opnieuw de frustratie van afdroop: