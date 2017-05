Het delen van fuck ups: ‘Verfrissend’

Het is een donderdagavond in april en op het podium in Spaces Rotterdam staat Jasper Scholte met een microfoon in zijn handen om zijn fuck up – populaire term voor mislukking – met het publiek te delen. Of eigenlijk: fuck ups. De evenementenorganisator had naar eigen zeggen een heel avondvullend programma kunnen verzorgen, maar houdt het nu bij drie ‘major fuck ups’ rondom de FFWD Dance Parade, die hij jarenlang organiseerde. Het publiek, allemaal zo rond de dertig, heeft een biertje in de handen en heeft er zin in.

„We hadden gehoord van een soort bliksembal, die Steven Spielberg ook gebruikte in zijn films”, vertelt Scholte. „Die wilden we hebben, om het feestende publiek met spectaculaire lichteffecten te verrassen tijdens de Dance Parade. We lieten hem uit Italië komen, en kwamen er toen pas achter dat we de grootste hijskraan van Europa nodig hadden om hem bóven het publiek te kunnen hangen. Vervolgens bleken er speciale generatoren nodig, om het apparaat van energie te voorzien.” Scholte, lachend: „Maar hé, iedereen hóudt van bliksemballen! Toch? Dus we gingen ervoor.” De zaal hangt aan zijn lippen. „Op de dag zelf bleek de bliksembal een half uur te moeten opladen, om één seconde bliksem te geven. Wat bij daglicht niet waarneembaar was. Ik denk dat één of twee mensen even opgekeken hebben, dat was het. Kosten: 70.000 euro.”

Iedereen hóudt van bliksemballen! Toch? Dus we gingen ervoor

Scholte kan er hard om lachen. Hij gaat moeiteloos door met twee andere catastrofes uit zijn carrière als Dance Parade-organisator. Terwijl de zaal na-hikt, sluit hij af met het inzicht die zijn fuck ups brachten: „Soms moet je een risico nemen en op je bek gaan.”

Hard lachen

Tussen de Pecha Kucha’s en Ted Talks is FuckUp Nights een vreemde eend in de bijt. Niet de succesverhalen krijgen hier een podium, maar de missers. Projecten die jammerlijk mislukten. Ideeën die tot louter ellende leidden. Businessmodellen die in de prullenbak belandden. En dat blijkt minstens zo leerzaam. En verfrissend is het ook, in tijden waarin we vooral geneigd zijn alleen voorspoed te delen in de Facebook-etalage.

„Fuck ups leveren veel betere verhalen op dan successen”, aldus Siemen Cox van BlueCity, die FuckUp Nights organiseert en presenteert.

„Je leert ervan. Vooral dat een keer iets verknallen helemaal niet erg is. Innovatie gaat niet zonder vallen en opstaan. Sterker nog, mislukking staat vaak aan de wieg van een nieuwe uitvinding.”

Goede afloop

Vanavond zijn er, naast Jasper Scholte, nog drie sprekers, en de fuck ups lopen sterk uiteen. Van een merkenstrateeg, die door samenloop van omstandigheden een opdracht aan zijn neus voorbij zag gaan, is het publiek niet zo onder de indruk. Hebben we dat niet allemaal weleens? Maar de internetondernemer die aan lager wal raakte nadat zijn bedrijf failliet ging en zijn start up mislukte, krijgt de zaal wel even stil. Zeker als de verwachte goede afloop uitblijft. „Mijn vriendin is met ons kind bij me is weggegaan. Ik ben gevlucht in drugs en zakte dieper en dieper in de schulden. Die ben ik nu aan het afbetalen.”

Ja, zo kan het ook gaan.

De volgende FuckUp Night is 22 juni om 19 uur in BlueCity, Maasboulevard 100.