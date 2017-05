Republikeins succes met aannemen ‘Trumpcare’-wet

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag ingestemd met een nieuwe zorgwet ter vervanging van ‘Obamacare’ – een politieke overwinning voor de Republikeinen en president Donald Trump.

Leden van het Huis gaven met een krappe meerderheid van 217 stemmen hun goedkeuring aan de zogeheten American Health Care Act, een plan ter vervanging van de zorgwet van president Barack Obama. Alle 193 Democraten stemden tegen, samen met 20 Republikeinen.

Goedkeuring van de Republikeinse zorgwet door het Huis van Afgevaardigden is een grote stap op weg naar afschaffing van Obamacare, het belangrijkste binnenlandse initiatief van de vorige president. Het nieuwe plan, dat bekendstaat als ‘Trumpcare’, gaat nu naar de Senaat. Naar verwachting heeft het plan nog een moeizame weg af te leggen voordat het definitief wordt aangenomen.

Niettemin was de goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden een zege voor de Republikeinen, nadat een poging in maart onverwachts ten onder ging aan onderlinge onenigheid. Gematigde Republikeinen vonden toen dat het alternatieve plan te ver ging bij de afschaffing van delen van Obamacare, dat populair is onder vele kiezers. Conservatieve Republikeinen vonden juist dat er te veel aspecten van Obamacare bewaard bleven in de nieuwe zorgwet.

De aangepaste versie waaraan de Republikeinen sindsdien hebben gewerkt probeert aan beide vleugels van de partij tegemoet te komen. Zo krijgen staten de mogelijkheid om bepaalde delen van de wet niet uit te voeren, zoals Conservatieve Republikeinen in de zogenoemde Freedom Caucus wilden. Aan de andere kant wordt 8 miljard dollar ter beschikking gesteld zodat staten hun inwoners die al ziek zijn kunnen blijven verzekeren, zoals gematigde Republikeinen wilden.

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die al jaren uit is op afschaffing van Obamacare, zei dat de Amerikaanse bevolking kan worden „gered van de instortende zorgwet”.

Trump, die tijdens zijn campagne heeft beloofd Obamacare af te schaffen, schreef op Twitter dat de zorgwet van zijn voorganger „dood” is, en dat het nieuwe plan zal leiden tot „geweldige zorg”.

Democraten, die goedkeuring van ‘Trumpcare’ probeerden af te wenden, hadden kritiek op de haast waarmee het wetsvoorstel werd aangenomen. Het is niet doorgerekend door de rekenkamer van het Congres, de Congressional Budget Office. Bij de vorige poging werd geraamd dat 24 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering zouden verliezen.

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, voorspelde dat de uiteindelijke afschaffing van Obamacare Republikeinse Congresleden zwaar zal worden aangerekend door kiezers. Ze verweet gematigde Republikeinen dat ze waren overgelopen naar de radicale vleugel van hun partij.

Een groot aantal medische organisaties in de Verenigde Staten, waaronder de American Heart Association de American Lung Association en de Cancer Society hebben zich uitgesproken tegen ‘Trumpcare’.