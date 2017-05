Prins Philip (95) gaat in september met pensioen

Op zijn 95ste kondigt prins Philip aan dat hij vanaf september niet langer in het openbaar zijn koninklijke taken zal vervullen. Dat heeft Buckingham Palace dinsdagochtend bekendgemaakt. Koningin Elizabeth II, zijn echtgenoot, laat weten dat het besluit ‘haar volle steun’ heeft.

Tot dit najaar zal Philip in het openbaar verschijnen. Afspraken die op de agenda staan zullen gewoon nagekomen worden. Gisteren opende Philip nog een nieuwe tribune van het Lord’s Cricket Ground. Toen hij daar voor de zoveelste keer in zijn leven aan een touwtje trok om een gordijn opzij te schuiven grapte hij nog dat hij ‘’s wereld meest ervaren onthuller van plakkaten’ was.

Philip, die momenteel opgewekt en fit oogt maar in het verleden met gezondheidsklachten kampte, bouwt al langer zijn takenpakket af. Elizabeth en Philip reizen al langer niet meer. Buitenlandse bezoeken laten ze over aan de prinsen Charles, William en Harry. Tussen Kerst en Oud en Nieuw rezen zorgen over de gezondheid van Elizabeth en Philip. De twee waren zeer zwaar verkouden, moesten enkele weken rust houden.

Vorig jaar verscheen Philip nog 110 keer in het openbaar. Hij is beschermheer van meer dan 700 organisaties en verenigingen. Hij vervulde vorig jaar meer openbare optredens dan prins William. Dit kwam Philip’s kleinzoon op kritiek te staan in de Engelse tabloids. William zou werkschuw zijn en te vaak het kalme en teruggetrokken leven op het Engelse platteland verkiezen boven zijn koninklijke plicht.

In januari maakte William en zijn vrouw Catherine, de hertogin van Cambridge, bekend naar Londen te verhuizen juist om meer taken over te nemen van Elizabeth en Philip. William zou stoppen met zijn baan als helikopterpiloot.