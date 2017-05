Portretten over de ziekte van Huntington

De ongeneeslijke ziekte van Huntington tast het zenuwstelsel aan en verstoort de werking van de hersenen. De patiënt krijgt steeds erger wordende psychiatrische problemen, dementie en spiercontracties. Huntington is erfelijk en dat maakt dat de ziekte grote invloed heeft op een familie. In opdracht voor Het Dolhuys Museum van de geest maakte fotograaf Sander Troelstra een serie portretten van patiënten en mantelzorgers. In de expositie in Huntington-verpleegcentrum Topaz Overduin in Katwijk vertellen de foto's in combinatie met audio hun verhalen.