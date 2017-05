Mijn zus heeft down en dat is al veertig jaar praktisch onbespreekbaar tussen ons: ze is de oudste thuis en zo voelt ze dat ook. Als ze me uitlegt dat er op haar werk alleen maar mensen met een verstandelijke beperking werken, grijp ik mijn kans. Ik vraag haar: wat vind je ervan dat je een beperking hebt?

Ze vindt het vooral jammer dat ze niet alles kan. Autorijden bijvoorbeeld. Ze vertelt enthousiast dat ze Johnny de Mol van Hotel Syndroom gaat schrijven om deze wens te laten vervullen. „Maar”, voegt ze er vol ergernis aan toe „als ik die deelnemers zie, denk ik: doe niet zo overdreven, blijf gewoon jezelf!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl