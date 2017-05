Opnieuw dode bij aanhoudende protesten Venezuela

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is bij aanhoudende protesten tegen de zittende president Maduro opnieuw een dode gevallen. Het gaat om een 17-jarige jongen. Ook raakten er meer dan honderd mensen gewond. Dat meldt persbureau Reuters. Het aantal doden dat de afgelopen maand bij demonstraties viel komt daarmee op 34.

Het slachtoffer werd bij gevechten tussen demonstranten en de politie in een voorstad van Caracas in zijn nek geraakt met een hard voorwerp. Hij overleed aan zijn verwondingen. De oproerpolitie greep met traangas en rubberkogels hard in tegen de demonstranten.

Burgerraad

Maduro kondigde maandag aan een burgerraad in te willen stellen. Via deze burgerraad kan Maduro, buiten het parlement om, de grondwet hervormen. Veel burgers zijn daar fel tegen en zien in het voorstel het bewijs dat Maduro steeds dictatorialer wordt. De oppositie heeft burgers opgeroepen te blijven demonstreren. Mogelijk zal dat leiden tot nog meer doden en gewonden.

Begin april deed Maduro een poging het parlement zijn macht te ontnemen. Toen besloot het Hooggerechtshof het parlement, waar de oppositie een meerderheid heeft, het parlement buitenspel te zetten. Door internationale druk werd die beslissing teruggedraaid.

Sinds ongeveer een maand vinden er grootschalige demonstraties plaats in Venezuela. Venezuela kampt met een hardnekkige economische crisis. Er heerst voedselschaarste, er is veel criminaliteit en een hoge inflatie.