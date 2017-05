‘NS blijft Ierse belastingconstructie toepassen’

Nederlandse Spoorwegen (NS) maakt nog steeds gebruik van een Ierse belastingconstructie, zo meldt Trouw donderdag op basis van documenten van de Ierse Kamer van Koophandel. Het gaat om een constructie waarmee de Duitse dochteronderneming Abellio treinen heeft geleast voor een aanbesteding op het Duitse spoor. In plaats van in Duitsland, worden deze activiteiten zo in Ierland belast, waar lagere tarieven gelden voor vennootschapsbelasting dan in Duitsland.

Volgens een woordvoerder van NS is de constructie niet in strijd met de regels in Duitsland, en ook in lijn met afspraken die het spoorbedrijf in 2015 maakte met minister Jeroen Dijsselbloem over belastingconstructies via Ierland. Die constructies kwamen eerder in opspraak omdat de Tweede Kamer het ongepast vond dat een staatsbedrijf dergelijke activiteiten ontplooide.

Dijsselbloem schreef destijds in een brief aan de Tweede Kamer:

“Voor buitenlandse activiteiten is het uitgangspunt dat belasting daar betaald wordt waar de concessie zich bevindt. Ik heb met NS afgesproken dat NS zich actief zal inzetten voor de toepassing van dit uitgangspunt door concessieverleners in het buitenland. NS zal dit uitgangspunt in acht nemen waar het door concessieverleners wordt meegenomen als onderdeel van de aanbesteding. In die situaties wordt niet langer materieel vanuit Ierland aangeschaft voor buitenlandse concessies.”

NS benadrukt in een reactie dat in Duitsland het leasen van treinen in het buitenland bij aanbestedingen gewoon is toegestaan. Volgens de NS is het een gebruikelijke werkwijze bij geliberaliseerde spoorlijnen, die meerdere vervoerders toepassen. “Wij handelen naar de letter van de afspraken met Dijsselbloem.”

In 2012 ontstond er voor het eerst politieke en maatschappelijke ophef over belastingontwijking door NS via een constructie in Ierland. Eind jaren negentig had NS reeds een onderneming in Ierland opgericht die materieel verhuurde aan het moederbedrijf.

Omdat de Staat volledig aandeelhouder is van NS, liep de schatkist door de ontwijking jaarlijks miljoenen mis aan vennootschapsbelasting. Door de afspraken met Dijsselbloem kwam daaraan een einde.