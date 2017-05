‘NS blijft belasting ontwijken’

Nederlandse Spoorwegen (NS) ontwijkt nog steeds belasting via een dochteronderneming in Ierland, zo meldt Trouw donderdag op basis van documenten van de Ierse Kamer van Koophandel. Het gaat om een constructie waarmee NS treinen heeft gefinancierd voor een aanbesteding op het Duitse spoor. In plaats van in Duitsland, worden deze activiteiten zo in Ierland belast, waar lage tarieven gelden.

In 2012 ontstond er voor het eerst ophef over belastingontduiking door NS via een constructie in Ierland. Eind jaren negentig had NS reeds een onderneming in Ierland opgericht die materieel verhuurde aan het moederbedrijf. Omdat de Staat volledig aandeelhouder is van NS, liep de belastingkist door de ontduiking jaarlijks miljoenen mis aan vennootschapsbelasting.

Eind 2012 vroeg inmiddels demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem het bedrijf de Ierse dochter naar Nederland te verhuizen en nieuw materieel niet via Ierland aan te kopen. Begin 2015 bleek echter dat NS nog altijd een Ierse constructie gebruikte om belasting te ontwijken. In reactie daarop beloofde Dijsselbloem nieuwe afspraken te maken, waarmee de constructies tot het verleden zouden behoren.

Buitenlandse activiteiten

Uit onderzoek van Trouw blijkt nu echter dat NS de constructies voor activiteiten in het buitenland nog altijd gebruikt. Eind 2016 zou zelfs een nieuw bedrijf zijn opgericht voor concessies van Abellio, een dochteronderneming van NS. Via dat bedrijf worden treinen gekocht en doorverhuurd aan de Duitse tak.

In zijn brief schreef Dijsselbloem destijds dat volgens de nieuwe afspraken ook voor buitenlandse activiteiten “het uitgangspunt is dat belasting daar betaald dient te worden waar de concessie zich bevindt”. Dat zou betekenen dat ditmaal belasting in Duitsland zou moeten zijn betaald.

Niettemin werd afgesproken dat wanneer NS concurrentienadeel ondervindt omdat ze een belastingconstructie niet mogen toepassen én als degene die de concessie verleent geen voorwaarden stelt aan het belastingregime, de constructie nog wel mag worden toegepast. Of er daadwerkelijk concurrentienadeel zou kunnen zijn opgetreden, blijkt echter pas na het gunnen van een concessie. Om die reden kan NS zich altijd hierop beroepen, mits de concessiegever geen bezwaren heeft. De afspraken van Dijsselbloem lijken dus voldoende ruimte te laten voor deze nieuwe constructie.