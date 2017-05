Zendermanager NPO 3FM stopt per direct

Radiozender NPO 3FM moet op zoek naar een nieuwe zendermanager. De huidige zendermanager Basyl de Groot stopt per direct. Jurre Bosman, directeur NPO Radio, zal de functie tijdelijk waarnemen. Op korte termijn zal een nieuwe manager worden gezocht, meldt de NPO.

De Groot werkte sinds 1997 bij de jongerenzender en was sinds vorig jaar juni zendermanager. Onder De Groot werd een nieuwe programmering en huisstijl van 3FM gelanceerd. Hij zal andere werkzaamheden bij de zender gaan verrichten.

“Ik ben trots op het nieuwe NPO 3FM dat ik met het team heb neergezet. Met een jonge en getalenteerde club staat er nu een basis waarop doorgebouwd kan worden.”

De nieuwe programmering van NPO 3FM werpt nog geen vruchten af: de luistercijfers blijven dalen, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek. Het marktaandeel zakte in de periode februari-maart van 7,1 procent vorig jaar naar 4,8 procent in 2017. Daarmee is de zender het zevende radiostation van het land.

Directeur Bosman zegt dat de zonder onder De Groot “een gedurfd en uniek eigen geluid gekregen”.

“De komende periode wil ik ervoor zorgen dat 3FM zich verder ontwikkelt tot platform waar liefde voor muziek voorop staat, waar talent volop de ruimte krijgt en waar we belangrijke maatschappelijke onderwerpen aansnijden.”

Nieuwe Shows op 3FM 3FM voerde op 14 november een nieuwe programmering in. 06.00-09.00u Domein Verschuuren (BNN) vervangt Beelen. 09.00-12.00u Michiel Veenstra begint uur eerder. 12.00-14.00u Rámon Verkoeijen (BNN) houdt zijn lunchshow, maar met Mark van der Molen. 14.00-16.00 u Paul Rabbering naar Radio 2; opvolger: Wijnand Speelman (KRO-NCRV). 16.00-18.00u Frank van der Lende behoudt zijn programma ‘Frank <3’.

In de doelgroep waar 3FM zich op richt - 20 tot 34 jaar - was de sterkste daling waar te nemen. In dezelfde periode afgelopen jaar bereikte de zender 15,5 procent radioluisteraars van die leeftijd. Daar is nu nog maar 7,5 procent van over.

Halvering marktaandeel

Al langer deed 3FM het slecht bij die doelgroep; het marktaandeel halveerde de afgelopen drie jaar bijna. Concurrenten 538 en Q-music streefden 3FM in die periode voorbij.

De daling in luisteraars is het gevolg van “bewust beleid”, zei Jan Westerhof, radiodirecteur van de NPO, eerder in een interview met NRC. “Het publiek zal het nieuwe 3FM opnieuw moeten omarmen.” En het vertrek van de gezichtsbepalende dj’s als Coen Swijnenberg en Sander Lantinga naar Radio 538, en Gerard Ekdom naar Radio 2, biedt alleen maar kans voor jong talent, verkondigde de voormalige zendermanager Wilbert Mutsaers verschillende keren.