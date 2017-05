Nederlandse boekenmarkt groeit weer

Voor het eerst in jaren groeide de Nederlandse boekenmarkt in 2016 weer. Volgens het Centraal Boekhuis (CB), dat donderdag het jaarverslag publiceerde, werden vorig jaar meer boeken verkocht en steeg ook de omzet.

Het CB berekende dat de omzet uit boekenverkoop vorig jaar 5 procent hoger was dan het jaar ervoor. Het CB leverde 1,6 procent meer boeken en had een omzet van 115 miljoen. Het Centraal Boekhuis is de grootste boekendistributeur in Nederland en België.

De groei komt volgens CB door meer consumentenvertrouwen en door “toptitels”, als Harry Potter, de biografie van Johan Cruijff en Judas, het boek over Willem Holleeder. Uit onderzoek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) bleek eind vorig jaar al dat non-fictie boeken en kinderboeken meer verkocht worden, maar dat de verkoop van fictie blijft dalen.

Tussen 2009 en 2014 daalde de verkoop van boeken in Nederland, van 640 miljoen in 2009 naar 467 miljoen in 2014. In 2015 stabiliseerde de omzet. In Vlaanderen zit er geen groei in de boekenmarkt, daar werden in 2016 2 procent minder boeken verkocht.

Online boeken

Volgens het CB worden boeken in toenemende mate online besteld. Vorig jaar werd via deze weg maar liefst 25 procent van de boeken die CB leverde verkocht. De boekenleverancier concludeert in het jaarverslag ook dat het e-book in Nederland achterloopt op de Amerikaanse markt. De groei van het e-book stabiliseerde in 2016 en lijkt daarom een minder grote bedreiging voor het papieren boek dan verwacht.