Navalny ontvangt paspoort en kan letsel laten behandelen

Oppositieleider Aleksej Navalny heeft voor het eerst in vijf jaar tijd een buitenlands paspoort ontvangen. Eerder was hem door de autoriteiten een reisverbod opgelegd vanwege een omstreden veroordeling.

Het paspoort stelt Navalny in de gelegenheid om zich te laten behandelen in een gespecialiseerde oogkliniek in Zwitserland of Spanje. Vorige week kreeg de politicus ‘zeljonka’, een groen ontsmettingsmiddel, in het gezicht gegooid, waardoor hij aan één oog 80 procent zicht verloor.

Deze donderdag kreeg hij plotseling een telefoontje van de Russische migratiedienst dat hij zijn paspoort kon komen ophalen. “Het is een uniek en verbazingwekkende gebeurtenis, dat ze hem een paspoort hebben gegeven”, aldus Navalny’s advocaat Vadim Kobzev:

“Ik denk dat ze speciaal hebben opgebeld en hem speciaal een paspoort hebben verstrekt zodat Navalny zijn oog kan laten behandelen.”

Eerder deze week had Navalny aangegeven zeer veel baat te zullen hebben bij behandeling door buitenlandse oogspecialisten.

Paspoort

Eind 2013 werd Navalny’s paspoort ingenomen, zogenaamd vanwege een vervolging vanwege fraude rond een bosbedrijf. Volgens Navalny’s advocaten was die beslissing een schending van zijn burgerrechten.

Het hoger beroep dat de oppositiepoliticus na zijn veroordeling, tot vijf jaar voorwaardelijk, aantekende, werd deze week door een Russische rechtbank bekrachtigd. Daardoor wordt het heel moeilijk voor hem mee te doen aan de Russische presidentsverkiezingen van 2018. Navalny zal de veroordeling aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM).