Mattie blijft bij Qmusic, Wietze moet beslissing nog nemen

Radiopresentator Mattie Valk heeft zijn contract bij Qmusic verlengd. Zijn compagnon in de ochtend, Wietze de Jager, is volgens de zender al twee dagen ziek en heeft nog geen uitsluitsel gegeven over zijn positie bij de radiozender.

Nadat de twee radiopresentatoren in april hun 5-jarige jubileum vierden bij Qmusic, begonnen de geruchten: het duo zou zich opmaken voor een overstap naar Sky Radio, zo berichtte het AD. Uit een reactie van Qmusic bleek dat zij van een eventueel vertrek van de dj’s niets wisten.

Ochtendshow

De programmadirecteur van de zender laat in een reactie weten “erg blij” te zijn dat Mattie heeft bijgetekend:

“De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met zowel Mattie als Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan, ik ben dan ook verbaasd over de recente berichtgeving. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze open gestaan.”

Mattie Valk doet vrijdag tijdens de ochtendshow zijn verhaal. Wanneer Wietze laat weten of hij zijn contract bij de zender voortzet, is niet bekend.