Lek ontsmettingsmiddel IJsselland Ziekenhuis: twee gewonden

Twee medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den Ijssel zijn donderdagochtend gewond geraakt door een lek in een vat ontsmettingsmiddel. Ze hebben perazijnzuur ingeademd en zijn overgebracht naar de spoedeisende hulp. Het IJsselland Ziekenhuis is momenteel gesloten.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zijn de spoedeisende hulp, verschillende laboratoria en poliklinieken gesloten. Patiënten zijn overgebracht naar een ander deel van het ziekenhuis. De Veiligheidsregio is betrokken bij het opruimen omdat een giftige stof is vrijgekomen.

Patiënten die donderdag een afspraak hebben bij het IJsselland Ziekenhuis kunnen volgens de woordvoerder het beste “rechtsomkeert maken”:

“In eerste instantie had het ziekenhuis goede hoop dat het door kon gaan met alle werkzaamheden. Toch blijken opruimdiensten veel ruimte nodig te hebben en daarom heeft het IJsselland ziekenhuis besloten tijdelijk te sluiten voor nieuwe patiënten.”

Patiënten die donderdag een afspraak hebben worden volgens het ziekenhuis telefonisch geïnformeerd.

Op de vloer van het goederenmagazijn lag een grote plas met perazijnzuur, dat inmiddels is afgedekt. Volgens een woordvoerder is vijf liter van het ontsmettingsmiddel gelekt. De oorzaak van het lek is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.

Perazijnzuur wordt onder anderen gebruikt om medische instrumenten te reinigen. Het veroorzaakt ademhalingsklachten als de stof ingeademd wordt.