Toezichthouder ACM start onderzoek naar radiomarkt

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat een verkennend onderzoek doen naar de radiomarkt in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van de ACM na berichtgeving in het Financieele Dagblad (FD). Het onderzoek volgt op de fusie van de radiostations van mediabedrijven Telegraaf Media Groep (TMG) en Talpa, eind 2016.

Een woordvoerder van de ACM laat weten dat in het verkennend onderzoek de “dynamiek van de markt” onderzocht zal worden. Daarvoor heeft de toezichthouder al met enkele betrokkenen gesproken. De ACM ziet erop toe dat er geen ongewenste kartelvorming ontstaat op de Nederlandse markt.

Fusie

De verhoudingen binnen de radiomarkt zijn sinds oktober 2016 veranderd. TMG bracht toen zijn radiostations Sky Radio en Radio Veronica onder bij Talpa, het mediabedrijf van John de Mol. Talpa was al eigenaar van 538 en Radio 10. In ruil voor de fusie kreeg TMG een belang van een kwart in het samenwerkingsverband van de radiostations.

Met deze samenwerking heeft het bedrijf van John de Mol ruim 38 procent van de radiomarkt in handen. De andere grote speler is de publieke omroep, met ruim 28 procent. Het overige deel bestaat uit kleinere stations, waaronder Q-Music (in handen van de Persgroep). Christian Van Thillo, de topman van de Persgroep, had kritiek op de fusie van TMG en Talpa. Hij vreest voor de concurrentiepositie van Q-Music. De blokvorming is ook nadelig voor adverteerders, die daardoor minder keus hebben in de markt.

De ACM kan uit eigen beweging een verkennend onderzoek starten om te kijken of marktpartijen geen misbruik maken van hun macht. Een woordvoerder van de waakhond kan niet zeggen of het verkennend onderzoek naar de radiomarkt mogelijk zal leiden tot het aanpakken van blokvorming in de branche.