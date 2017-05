IS-terugkeerder Laura H. mag proces niet in vrijheid afwachten

IS-terugkeerder Laura H. (21) komt niet vrij. In de zwaarbeveiligde rechtbank van Rotterdam is deze woensdag geen gehoor gegeven aan het verzoek haar proces in vrijheid te mogen afwachten. H. wordt verdacht van terrorisme, en verkeert sinds haar terugkeer uit Irak in augustus in de Penitentiaire Inrichting Vught, het zwaarste gevangenisregime van Nederland.

In september 2015 vertrok Laura H. samen met haar man Ibrahim en twee kleine kinderen naar het kalifaat. Afgelopen zomer keerde zij terug. Bij aankomst op Schiphol werd H. meteen gearresteerd.

Met een door tranen dikke stem vroeg H. de rechtbank haar uit Vught weg te halen. Het regime op de ‘TA’, de terroristenafdeling in Vught waar ze nu negen maanden zit, valt haar zwaar, zegt ze. “Ik ben moe, ik begin op te raken.” Haar advocaat, Michiel Pestman, vraagt de voorlopige hechtenis op te heffen zodat H. haar proces in vrijheid kan afwachten. Laura zelf vraagt de rechtbank haar in een lichter regime te plaatsen.

Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen. Er is volgens het OM nog te veel onduidelijk over haar motieven om naar de Islamitische Staat te vertrekken en vervolgens terug te keren. De officier zei mogelijk nog twee maanden nodig te hebben om onderzoek te doen. Tot die tijd zou H. op de TA moeten verblijven.

“Wat willen jullie nog horen?”, richtte Laura H. zich tot de officieren. Alleen haar stem was te horen; om privacyredenen zit ze tijdens haar proces in een afgesloten container. “Wat moet ik nog doen? Alsjeblief, zeg iets.”

Bij eerdere zittingen hield het OM vast aan een mogelijk “zwartste scenario”: dat H. door IS naar Nederland zou zijn gestuurd met een opdracht, om bijvoorbeeld een aanslag te plegen. Vandaag zei de officier dat voor dat scenario “onvoldoende ondersteuning” is. Ook het Pieter Baan Centrum (PBC) en de reclassering hebben positief gerapporteerd: weinig veiligheidsrisico, vluchtgevaar of kans op recidive.

Daar gaat de rechtbank niet in mee. “Persoonlijke omstandigheden wegen niet op tegen het strafrechtelijk belang.”

Het proces wordt hervat op 20 juli.