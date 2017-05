Het is nu ‘wat de gek er voor geeft’

„Belt u voor tickets voor de wedstrijden tegen Feyenoord? Die zijn helaas uitverkocht”, zegt Excelsior-speler Ryan Koolwijk in een voicemail. Je hoort hem wanneer je na sluitingstijd belt met de klantenservice van Excelsior.

De Rotterdamse club werd de afgelopen weken overspoeld met de vraag om kaarten voor de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag. Die is allang uitverkocht - de capaciteit van stadion Woudestein is slechts 4.500 man. Maar veel Feyenoord-fans proberen tóch bij de kampioensstrijd aanwezig te zijn. En ze zijn bereid ervoor te betalen. Op sites als Marktplaats en Viagogo.nl worden kaarten aangeboden voor soms wel meer dan tweeduizend euro per stuk, terwijl de prijs bij Excelsior rond de twintig euro lag.

1 Is het doorverkopen van kaartjes eigenlijk verboden?

Nee, zegt de onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). De wet legt geen beperkingen op aan het doorverkopen van goederen van consument op consument. Op Marktplaats zijn consumenten vrij om met elkaar te handelen tegen elke prijs en ook een site als Viagogo.nl, die als tussenpersoon tussen verkoper en koper fungeert, mag meewerken en verdienen aan doorverkoop.

Lees ook het artikel over Lee Towers: de paus van het Coolsingel , het gezicht van de stad, van de haven, van Feyenoord. Man van het volk.

Als niet-consumenten maar professionele opkopers van kaartjes ze willen doorverkopen, gelden er wel regels. Zo moet de koper weten wat voor ticket hij precies krijgt, in welk vak hij zit bijvoorbeeld. Eventuele risico’s moeten ook worden vermeld, zoals de mogelijkheid dat doorverkochte kaartjes ongeldig worden verklaard. Juist dat wil Excelsior doen.

2 Excelsior waarschuwt dat doorverkopen wel verboden is. Hoe zit dat?

De club vreest voor een invasie van Feyenoord-fans en waarschuwt de eigen fans dat het doorverkopen van (seizoen)kaarten volgens de huisregels van Excelsior verboden is. Doorverkochte kaarten verliezen hun geldigheid. Dergelijke regels mag de club opstellen als voorwaarde voor toegang tot het eigen terrein.

De vraag is of Excelsior kan achterhalen of toegangsbewijzen doorverkocht zijn en door wie. Veel tickets staan niet op naam. Algemeen directeur Ferry de Haan zegt dat de ticketafdeling contact heeft gezocht met fans die hun kaarten op openbare sites aanboden, maar geeft toe dat „lang niet alles te traceren” is.

3 Wat vindt de landelijke politiek van de doorverkoop van kaarten?

De Tweede Kamer vindt dat de doorverkoop van tickets aan banden moet worden gelegd. Een initiatiefwet van SP en CDA werd in 2010 door een ruime meerderheid aangenomen en wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer. Het voorstel is dat een ticket voor maximaal 120 procent van het aankoopbedrag mag worden doorverkocht. Betaalt de koper toch meer, dan zou hij dat te veel betaalde bedrag via een civielrechtelijke procedure kunnen terugeisen.

Kamerlid Jasper van Dijk (SP) ziet het voorstel als „één van de middelen in de strijd tegen woekerverkoop”. Hij vindt tickets voor gewilde wedstrijden, zoals Excelsior-Feyenoord, geen normale marktproducten, maar schaarse goederen die eerlijk verdeeld moeten worden. „Het is nu wat de gek ervoor geeft. Daardoor zullen vooral rijke Feyenoord-fans alsnog aan een kaartje kunnen komen, terwijl wij willen dat cultuur- en sportevenementen algemeen toegankelijk zijn.”

Het kabinet betwijfelt of een nieuwe wet nodig is: de huidige wet zou de ACM al voldoende middelen geven om echte excessen aan te pakken. Ook de ACM zelf vraagt zich af of de consument met de wet geholpen zou zijn. „In buurlanden zien we dat meer regulering ertoe leidt dat kaarten via illegale kanalen worden aangeboden en doorverkoop helemaal niet meer te controleren is”, zegt een woordvoerder. Voetbalbond KNVB is wel voorstander van het wetsvoorstel: „De veiligheid in het stadion komt in het geding als onduidelijk is wie in het stadion zitten en we willen het voetbal toegankelijk houden voor iedereen.”