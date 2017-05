Herdenking vluchtelingen in Amsterdam gaat niet door

De herdenking van omgekomen vluchtelingen die op 4 mei op de Nieuwmarkt in Amsterdam zou worden gehouden, is afgelast. Dat bevestigt initiatiefnemer Rikko Voorberg. Voorberg zegt dat hij vanwege boze reacties en berichten dat tegenstanders hen “fysiek de ruimte zouden gaan ontzeggen” heeft besloten de herdenking niet door te laten gaan.

Voorberg schrijft op zijn Facebookpagina:

“Omdat boze woorden langzaam overgingen in boze daden hebben we besloten, met pijn in het hart, om ons initiatief aan te passen.”