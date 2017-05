Geldschieter Roda JC vast in Dubai

De Zwitserse zakenman Aleksei Korotaev (30), die sinds februari mede-eigenaar is van voetbalclub Roda JC, is in diezelfde maand opgepakt in Dubai en zit nog altijd vast. Dat meldt zijn bedrijf AK Investment in een verklaring. Hij heeft een ongedekte cheque uitgeschreven en werd bij aankomst in het emiraat, waar Korotaev woont, vastgezet. Zijn tegoeden zijn bevroren door de autoriteiten in Dubai.

Volgens AK Investment is Korotaev het slachtoffer van een misverstand, of erger, fraude van anderen “om hem in diskrediet te brengen”. Korotaev heeft aangifte gedaan tegen twee directeuren van een vermogensbeheerder. Er wordt gewerkt aan een zaak tegen de grootste klant daarvan, zegt AK Investment. Korotaev meent dat die klant degene is die mogelijk fraude heeft gepleegd waardoor hij nu in de problemen zit.

Woordvoerder Rob Goossens van Roda JC zegt dat de club er pas sinds woensdag van op de hoogte is dat Korotaev in de cel zit. Op de vraag of het niet opmerkelijk is dat Roda er niet eerder van wist wil Goossens niet ingaan.

Champions League en Anelka

Korotaev werd begin februari als redder binnengehaald in Kerkrade. De zakenman werd mede-eigenaar van Roda JC door een deel van de aandelen van de Limburger Frits Schrouff over te nemen en bracht miljoenen mee om te investeren in de club.

Op een persconferentie gaf hij aan de ambitie te hebben om met Roda de Champions League te halen. De jaarlijkse begroting moet stijgen van 6 naar 20 miljoen euro. De Franse oud-topvoetballer Nicolas Anelka werd als adviseur van de club aangesteld.

Sindsdien werd hij echter niet meer gesignaleerd in of rondom het Parkstad Limburg Stadion en nu blijkt waarom. Al op 10 februari, een week na zijn entree, werd hij opgepakt in Dubai. AK Investment zegt dat het begrijpt dat zijn gerechtelijke strubbelingen in Dubai zorgen kunnen opwekken bij zijn familie, maar ook zijn zakenpartners.

Nacompetitie

Roda kan er op dit moment nog niet op ingaan of er gevolgen voor de club zijn. Volgens Rob Goossens heeft Roda er de afgelopen maanden in ieder geval financieel niets van gemerkt.

Ondertussen zit Roda allesbehalve met de gedachten bij de Champions League. De club staat met nog twee wedstrijden te spelen vijftiende in de eredivisie, twee punten boven een plek die de Limburgers zou dwingen mee te doen aan de play-offs om degradatie te voorkomen. Eerder dit seizoen werd technisch directeur Ton Caanen op non-actief gezet vanwege de slechte prestaties.