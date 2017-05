Forse winst voor Shell in eerste kwartaal

Oliemaatschappij Shell heeft in het eerste kwartaal van 2017 een forse winst geboekt. De winst is twee keer zo hoog als in het eerste kwartaal van 2016. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers. Shell profiteerde van hogere olieprijzen en kostenbesparingen door de verkoop van bezittingen.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten bedroeg 3,75 miljard dollar (3,44 miljard euro) in de eerste drie maanden van 2017. In het eerste kwartaal van 2016 was de winst 1,55 miljard dollar (1,42 miljard euro).

Ook zag Shell de omzet toenemen van 49,73 miljard dollar (eerste kwartaal 2016) naar 73,31 miljard dollar (eerste kwartaal 2017).

Verkoop

Shell profiteert, net als andere oliebedrijven zoals ExxonMobil, Total en BP, van de gestegen olieprijs. Die is gestegen van 27 dollar (25 euro) per vat begin 2016 naar 55 dollar (50 euro) per vat nu. Begin dit jaar schommelde de prijs langere tijd rond de 56 dollar per vat.

Naast de olieprijs heeft Shell het afgelopen jaar veel bezittingen verkocht. Zo werd in februari bekend dat Shell voor 3,5 miljard euro aan bezittingen voor de Britse Noordzeekust verkoopt aan oliebedrijf Chrysaor.

De verkoop is onderdeel van een groter plan van het Nederlands-Britse Shell om voor eind 2018 in totaal 30 miljard aan bezittingen te hebben verkocht. Dit om het bedrijf te stroomlijnen en de schuldpositie te verbeteren na de aankoop van het Britse gasbedrijf BG voor 50 miljard dollar (ongeveer 47 miljard euro). Shelltopman Ben van Beurden maakte vanochtend bekend dat van de beoogde 30 miljard inmiddels 20 miljard geregeld is.