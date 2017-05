Flink meer elektrische auto’s verkocht in Europa

Er zijn in het eerste kwartaal van 2016 bijna 30 procent meer (deels) elektrische auto’s verkocht in Europa dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt ACEA, de branchevereniging van Europese autofabrikanten. Vorig jaar was er in elk kwartaal ook een stijging, maar die bedroeg hooguit enkele procenten.

In Nederland is de stijging met 7,5 procent relatief beperkt, maar ook opvallend omdat er vorig jaar juist een daling van de verkoop te zien was. Dat had vooral te maken met het verhogen van de bijtelling van plug-in hybrids van 7 naar 15 procent.

De daling van de verkoop van plug-in hybrids in Nederland zet door (70 procent lager in het eerste kwartaal van 2017), maar wordt gecompenseerd door een verkoopstijging van 84 procent van volledig elektrische auto’s. Sinds begin dit jaar zijn er nog twee bijtellingstarieven: 4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor de overige voertuigen. In totaal werden er 2.502 elektrische of semi-elektrische auto’s verkocht.

De grootste stijging bij de belangrijkste afzetmarkten in Europa is in Duitsland. Daar werden 10.328 elektrische auto’s verkocht, ruim 75 procent meer dan een jaar eerder. In absolute zin werden de meeste elektrische auto’s verkocht in Noorwegen. De verkoop steeg met 23,4 procent tot 13.489.