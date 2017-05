FARC-dissidenten gijzelen medewerker VN

Een medewerker van de Verenigde Naties (VN) is in Colombia ontvoerd door FARC-dissidenten, meldt Reuters donderdag. De Colombiaan werkte met een VN-team in het land aan een project tegen illegale gewassen en wordt gegijzeld door rebellen die zich verzetten tegen het vredesproces.

De man zou tijdens zijn werk in Miraflores, in de provincie Guaviare, door gewapende mannen zijn aangehouden. Uit die provincie komt een groot deel van de teelt van cocaplanten, de grondstof voor cocaïne. De rebellengroep FARC heeft altijd een groot deel van die productie in handen gehad.

Vredesakkoord

De gijzeling komt tegelijkertijd met een bezoek van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan Colombia. De raad is daar om het vredesakkoord te bespreken dat eind vorig jaar door de FARC en de Colombiaanse regering werd ondertekend. Daarmee kwam een einde aan een conflict dat meer dan vijftig jaar duurde en aan meer dan 220.000 mensen het leven kostte.

7.000 strijders van de organisatie erkennen het akkoord en leveren hun wapens in bij de VN. Zij hebben tot eind mei de tijd gekregen om de wapens neer te leggen en worden overgebracht naar “overgangszones”, waar ze zich voorbereiden op terugkeer naar de Colombiaanse maatschappij. Ook Tanja Nijmeijer zit in zo’n kamp. Later dit jaar moeten ze voor een vredestribunaal verschijnen.

Enkele honderden strijders weigeren zich bij het besluit neer te leggen. Zij vormen samen een criminele bende, die aan geld komt door de drugshandel van de voormalige FARC voort te zetten.