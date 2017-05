Drie jaar geëist voor ‘sextortion’ van 32 mannen

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen twee verdachten die in totaal 32 mannen zouden hebben afgeperst met seksfilmpjes. Ook wil justitie dat ze het geld dat ze met hun praktijken hebben verdiend, meer dan 70.000 euro, terugbetalen.

De 27-jarige verdachte uit Zaandam en de 30-jarige verdachte uit Amsterdam worden ervan verdacht tientallen mannen in de val gelokt te hebben. Via datingsites legden ze contact met hun slachtoffers, die ze vervolgens een filmpje toestuurden met daarin een strippende vrouw die hen vroeg seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Als de slachtoffers niet betaalden, dreigden de afpersers stiekeme opnames van de webcambeelden online te zetten. Het OM spreekt van ‘sextortion’, een porte-manteau van ‘sex’ en ‘extortion’, of afpersing.

De slachtoffers waren mannen van 20 tot 50 jaar. Sommigen hebben betaald. De afpersers eisten volgens het Openbaar Ministerie bedragen van enkele tientallen tot duizenden euro’s. In totaal werden volgens justitie op de computer van een van de verdachten beelden gevonden van honderdvijftig mannen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.