NRC checkt: ‘Democraten waren in 2006 voor grensmuur’

De aanleiding

Tijdens de onderhandelingen over de begroting van de Amerikaanse overheid, die deze week hebben geleid tot een akkoord, hebben de Democraten in het Congres bedongen dat er voorlopig geen geld komt voor een muur die president Donald Trump wil laten bouwen langs de grens met Mexico. Trump liet zijn eis varen dat er direct zo’n 1,4 miljard dollar zou worden vrijgemaakt voor het project, dat volgens schattingen 12 tot 15 miljard dollar (11 tot 13,7 miljard euro) zou gaan kosten.

Het hoofd van de begrotingsafdeling van het Witte Huis, Mick Mulvaney, vond het felle verzet van de Democraten onbegrijpelijk, omdat een grensmuur volgens hem ruim tien jaar geleden juist werd gesteund door vooraanstaande Democraten, onder wie Barack Obama, Hillary Clinton en Chuck Schumer, nu de leider van de Democraten in de Senaat. „Ze stemden er voor in 2006”, zei Mulvaney vorige maand bij Fox News Sunday. „Toenmalig senator Obama stemde er voor. Senator Schumer stemde er voor. Senator Clinton stemde er voor. Dus we begrijpen niet waarom de Democraten nu politieke spelletjes spelen, alleen maar omdat Donald Trump president is.”

Waar is het op gebaseerd?

Mulvaney doelde met zijn uitspraken op de zogenoemde ‘Secure Fence Act’ uit 2006, een wet die is getekend door toenmalig president George W. Bush als deel van zijn doelstelling om het immigratiestelsel te hervormen. In die wet werd opdracht gegeven tot de bouw van ongeveer 1.100 kilometer aan afrastering langs de Amerikaanse zuidgrens, die in totaal ruim 3.100 kilometer lang is. Oorspronkelijk zou het gaan om een beveiligingshek van twee lagen, legt factchecksite PolitiFact uit, bestaande uit gaas en prikkeldraad. De voorwaarde van twee lagen is later geschrapt. Daarnaast gaf de wet opdracht tot andere vormen van bewaking aan de grens, waaronder verlichting en het gebruik van onbemande vliegtuigen.

En, klopt het?

Het is waar dat de ‘Secure Fence Act’ van 2006 werd gesteund door vooraanstaande Democraten, onder wie Obama, Clinton en Schumer. Obama zei volgens de Boston Globe destijds dat de wet „zou helpen om het tij van illegale immigratie in dit land te keren”. In totaal stemden 26 Democraten voor de wet, die werd aangenomen met 80 stemmen voor en 19 tegen. Inmiddels staat er langs de Amerikaanse zuidgrens ruim 1.100 kilometer aan hekwerk.

Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de hekken uit de Secure Fence Act en de veel ambitieuzere muur die Trump wil. De president wil een „ondoordringbare, fysieke, hoge, machtige, mooie zuidelijke grensmuur” van beton. Het bouwwerk moet ruim 9 meter hoog worden, blijkt uit een oproep tot offertes. De muur moet dusdanig worden gebouwd dat het niet mogelijk is om er binnen een uur een gat in te maken met een „voorhamer, autokrik, pikhouweel, beitel, elektrische slag- en zaagapparatuur, gas- en zuurstofbrander of andere vergelijkbare handgereedschappen.” De muur moet langs ongeveer de helft van de grens lopen, waar geen natuurlijke barrières zijn.

PolitiFact stelt dat de verschillen tussen een muur en een hek van ondergeschikt belang zijn, omdat „beide zijn bedoeld om mensen tegen te houden”. Niettemin zeggen experts op het gebied van grensbescherming tegen CNN dat een hek beter is, omdat je door een hek kunt zien wat er aan de andere kant gebeurt.

Logisch beschouwd is het echter moeilijk vol te houden dat Democraten voor de muur van Trump zouden moeten zijn omdat ze in 2006 voor het hek stemden. Het hek staat er nu, dus een nieuwe miljardeninvestering in een muur is discutabel. Temeer omdat er grote onduidelijkheden bestaan over het project, onder meer over de onteigening van privégrond, de uiteindelijke kosten en wie daarvoor opdraait. De Democraten in het Congres schreven daarom in een brief dat „er reële zorgen bestaan dat de regering, simpel gezegd, geen plan heeft voor de bouw van de grensmuur”.

Conclusie

Prominente Democraten steunden in 2006 de bouw van een hek langs de Amerikaanse grens met Mexico. Daarin heeft Mulvaney gelijk. Hij negeert echter de belangrijke verschillen tussen een hek en een muur. Bovendien klopt zijn redenering niet dat Democraten wegens die steun nu voor de bouw van een muur zouden moeten zijn. We beoordelen de stelling als grotendeels onwaar.

