Defensie: voorlopig geen advertenties op GeenStijl en Dumpert

Het ministerie van Defensie adverteert voorlopig niet meer op de websites GeenStijl en Dumpert. Het ministerie gaat eerst per campagne evalueren of de sites nog belangrijk genoeg zijn voor het werven van nieuw personeel, dat laat Defensie donderdag weten. Defensie zegt dat ze “niet gaat over de redactionele inhoud van een medium waarop wordt geadverteerd”. Maar voegt er aan toe dat ze “niet op sites met excessief geweld, pornografische sites of sites die in strijd zijn met de wet” adverteert.

Woensdag meldden Ikea, KWF Kankerbestrijding en de Nacht van de Vluchteling al aan NRC te stoppen. Ook Beter Bed laat desgevraagd weten te stoppen met adverteren op de sites.

Aanleiding voor de opschorting zijn een aantal columns die deze week in landelijke dagbladen NRC en de Volkskrant verschenen. Daarin werd kritiek geuit op bedrijven die sites met vrouwonvriendelijke inhoud sponsoren.

Defensie wilde aanvankelijk doorgaan

Defensie zei aanvankelijk niet te willen stoppen met adverteren, omdat veel potentiële rekruten de sites bekijken, maar komt daar nu op terug. Jaarlijks moet Defensie 4000 nieuwe militairen werven. “En voor ons staat het werven van nieuwe rekruten bovenaan”, zegt een woordvoerder van Defensie.

Het ministerie is een belangrijke adverteerder voor de site. Uit een overzicht dat vorig jaar werd gepubliceerd blijkt dat het ministerie in de eerste helft van 2015 bijna 60.000 euro uitgaf aan advertenties bij GeenStijl en Dumpert.

In totaal zijn er minstens negen bedrijven en organisaties die hun advertenties terugtrokken. Andere bedrijven die deze week besloten te stoppen met het adverteren zijn bierbrouwer Grolsch, de Persgroep en Hak. Het Wereld Natuur Fonds trok een advertentie gericht op kinderen terug van de websites, maar wil voorlopig niet helemaal stoppen met adverteren.

Column

NRC-columnist Rosanne Hertzberger plaatste eind april een column waarin ze kritiek uitte op bedrijven die adverteren op Dumpert. “Vrouwen vernederen is big business voor GeenStijl”, schreef Hertzberger.

Het bewijsstuk: DumpertReeten, een programma op Dumpert, waarin filmpjes niet beoordeeld worden met sterren of ballen, maar met ‘reeten’, letterlijk: vrouwenbillen. Ze riep mensen op screenshots van advertenties naast de filmpjes te maken en deze op social media te delen.