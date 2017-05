Coalitie pro-EU partij en rechts-nationalisten in Bulgarije

De centrum-rechtse, pro-Europese partij GERB vormt een coalitie met de rechts-nationalistische Verenigde Patriotten. Het nieuwe kabinet werd op donderdag goedgekeurd door het Bulgaarse parlement. Bovendien mag premier Boiko Borisov als eerste democratisch verkozen premier van Bulgarije een derde termijn aanblijven. Dat meldt persbureau AP. De nieuwe coalitie ontvangt ook gedoogsteun van de populistische Volya-partij.

GERB werd bij de verkiezingen in maart de grootste partij van het land, met 95 zetels in het 240-koppige parlement. Daarop moest GERB op zoek naar nieuwe coalitiepartners en kwam uit bij de Patriotten, die 27 zetels behaalden ofwel 9 procent van de stemmen.

De Patriotten krijgen drie ministersposten toebedeeld: ze mogen de ministers van Milieu en Economie leveren. Daarnaast leveren ze twee van de vier vice-premiers, voor het dossier economie en het dossier sociaal en demografisch beleid.

‘Het kon niet anders’

In 2014 weigerde GERB nog om met de rechts-nationalisten te spreken. Wel leunde premier Borisov al langer op gedoogsteun van verschillende kleinere nationalistische partijen in het parlement. De Verenigde Patriotten zijn een samenwerkingsverband van de kleine partijen VMRO, ATAKA en NFSB.

In april zei Borisov tijdens een persconferentie dat de Patriotten de enige realistische coalitiepartner van GERB waren. “Anders zouden we over een paar maanden weer verkiezingen moeten uitschrijven”, zei hij toen. NRC-correspondent Roeland Termote observeerde dat er weinig keuze was voor GERB: de partij zou slechts kunnen kiezen uit populistische, nationalistische en pro-Turkse partijen. “Dat tempert de beperkte hoop dat het nieuwe kabinet veel vooruitgang boekt inzake justitie-hervormingen en de mank lopende strijd tegen wijdverbreide corruptie.”

De Verenigde Patriotten grossieren in radicale retoriek en propagandstunts, maar staan in de praktijk niet te boek als bijzonder radicaal, schrijft nieuwssite Balkan Insight. De partij zou hun denkbeelden niet vaak in actie omzetten. Wel blokkeerden vertegenwoordigers van de partij in maart de stembusgang voor vele Bulgaarse Turken die wilden stemmen in het referendum over een uitbreiding van de macht van president Recep Tayyip Erdogan. Ze verzamelden zich bij de grens om bussen vol mensen die terugkeerden uit Turkije te stoppen.