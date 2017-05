Asielzoeker twaalf jaar cel in voor verkrachting Kampen

Een 33-jarige Soedanese asielzoeker moet 12 jaar de cel in. Hij ondernam in september 2016 een poging tot doodslag op een zeventienjarig meisje in Kampen door haar hoofd onder water te houden en te wurgen en verkrachtte haar daarna. Ook beroofde hij haar.

De straf die de rechter in Zwolle heeft opgelegd is een jaar hoger dan de eis van de officier van justitie. Dat komt vanwege de grote mate van geweld die is gebruikt en omdat hij een willekeurig slachtoffer koos, aldus de rechter.

Volgens De Stentor gaat T. niet in beroep tegen de straf.

Telefoon

Samuel T. woonde op het moment van zijn daad in Dronten in het asielzoekerscentrum. In de nacht van 3 op 4 september 2016 fietste het slachtoffer langs een benzinestation in Kampen, 15 kilometer verderop. T. sleurde haar van haar fiets en verkrachtte haar naast een sloot in het gras. Ook probeerde T. haar te verdrinken en wurgen.

Hij vluchtte daarna en nam daarbij haar telefoon, bankpasjes en identiteitsbewijs mee. De verdachte werd gepakt na een grootschalig onderzoek van de politie. De gestolen telefoon leidde de politie naar het azc.

Gedeeltelijke bekentenis

In de rechtszaal bekende T., nadat er onder meer DNA-bewijs was gepresenteerd, dat hij het meisje heeft verkracht. De poging tot doodslag bekende hij echter niet. T. zegt dat hij dronken was en dat hij niet van tevoren had gepland iemand te verkrachten.

Ook voerde hij aan dat hij lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis. Dat is volgens de rechter echter geen verzachtende omstandigheid. T. werd ook aangerekend niet gelijk bekend te hebben en geen verklaring voor zijn daden te hebben gegeven.