Armando haalt kunst weg bij Oud Amelisweerd

Armando trekt zijn persoonlijke collectie van ruim duizend kunstwerken terug uit Museum Oud Amelisweerd (MOA) dat fungeert als het ‘Armando Museum’. De 87-jarige Nederlandse schilder, dichter en beeldhouwer beëindigt de bruikleenovereenkomst met het museum, dat is gevestigd op landgoed Oud Amelisweerd in Bunnik. De huidige afspraak loopt tot 1 maart 2018.

„Wij respecteren de wens van Armando om uit te kijken naar een ander, groter, museum met meer financiële zekerheid”, zegt directeur van de stichting MOA, Ari Doeser.

Jaarlijks is MOA, dat de werken sinds begin 2014 huisvest, ongeveer een half ton kwijt aan de kosten van het beheer van de collectie. „Dat drukt nogal op de begroting.” Het museum kreeg in september 2016 te horen dat het, ondanks positief advies van de adviescommissie, geen meerjarige subsidie van de gemeente Utrecht ontvangt. Dat zou betekenen dat het museum moet sluiten. Komende maanden bekijkt de gemeenteraad of MOA met nieuwe plannen wel in aanmerking komt voor structurele subsidie van 75.000 euro per jaar.

Werk van Armando in het Museum Oud Amelisweerd (MOA). Foto Ernst Moritz

Coen Bruning, voorzitter van de Armando Stichting, die namens de kunstenaar de verzameling beheert, kan niet zeggen of de financiële onzekerheid inderdaad de reden is voor de beslissing van Armando. „Het zal een rol hebben gespeeld, maar er waren meerdere redenen.” Verder wil hij geen toelichting geven op de besluitvorming.

Bestemming onbekend

Waar de kunstwerken, die overbleven nadat een brand in 2007 het Amersfoortse Armando Museum verwoestte, straks heengaan is nog niet duidelijk. De Armando Stichting gaat op zoek naar een ander museum om de collectie in bruikleen te geven. Bruning: „We zijn met meerdere partijen in gesprek.”

In de tentoonstellingen van MOA speelde het werk van Armando altijd een centrale rol. In de huidige tentoonstelling Tier contrasteert het bijvoorbeeld de opgezette dieren van kunstenaarsduo Darwin, Sinke & Van Tongeren met werken uit oeuvre van Armando. MOA behoudt straks de veel kleinere eigen collectie van werken op papier en het documentatiecentrum, maar het verdwijnen van Armando’s persoonlijke collectie dwingt het museum straks het tentoonstellingsbeleid „te herformuleren”. Doeser: „We zullen vaker met andere kunstenaars gaan werken.” Desondanks gaat het museum ervan uit dat het straks nog regelmatig over de werken kan beschikken. Het verwijst naar de ethische code voor bruikleen. „MOA heeft inmiddels een bijzondere band met het werk van Armando. Die band blijft”, zegt Doeser.

De voorzitter van de Armando Stichting staat hier sceptischer tegenover: „Het is niet zo dat het MOA door kan als ‘Armando museum’.” De stichting wil niet dat er straks twee musea zijn die zich als museum voor kunst van Armando presenteren: „Een ander museum zal de verantwoordelijkheid voor onderhoud en opslag op zich nemen, daar zal het enige exclusiviteit tegenover willen.”

Doeser reageert daarop: „Ik kan me niet voorstellen dat exclusiviteit betekent dat het MOA voortaan wordt overgeslagen.” Het is volgens hem ook maar de vraag of Armando dat wil. „Iedere kunstenaar wil geëxposeerd worden. Op dit moment zijn er al meerdere musea met kunst van Armando. Wij hebben toen we de kunstwerken in bruikleen hadden de kunstwerken ook altijd gedeeld met andere musea.”