Amsterdam stelt per 1 oktober meldplicht vakantieverhuur in

Wanneer Amsterdamse huizenbezitters hun woning in de vakantieverhuur zetten, moeten ze dit vanaf 1 oktober melden bij de gemeente. De stad meldt die afspraak overeen te zijn gekomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De maatregel moet de handhaving, van iedereen die zijn woning verhuurt aan toeristen, efficiënter maken. Het moet Amsterdam bovendien helpen een helder overzicht te krijgen van de verhuur in de stad. Voor de meldplicht maakt het niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd.

Eerder dit jaar pleitte de Laurens Ivens de wethouder Wonen van Amsterdam in een open brief in NRC om een meldplicht in te stellen. Dat is volgens hem een goede eerste stap “maar de problemen vragen om meer wettelijke mogelijkheden om hard te kunnen optreden tegen illegale hotels”.

Om de strijd tegen de illegale verhuur in Amsterdam verder in te dammen besloot de gemeente om de boetes voor illegale verhuur te verhogen naar een maximaal bedrag van 20.500 euro. Ook is het budget voor de handhaving verdrievoudigd en wordt er gewerkt met zogenoemde mystery guests.

Sluiting

De gemeente Amsterdam sloot vorig jaar 167 illegale hotels, een toename van 70 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het is zo dat Amsterdammers hun woning maximaal zestig dagen per jaar mogen verhuren via Airbnb en maximaal vier toeristen mogen tegelijk in hun huis. Eind vorig jaar sloot de gemeente een overeenkomst met Airbnb om de uitwassen te bestrijden rond de vakantieverhuur van huizen en illegale hotels.

Amsterdam neemt de illegale verhuur bijzonder serieus, omdat inwoners van de stad klaagden over luidruchtige ‘rolkoffertoeristen’ en stijgende huurprijzen doordat steeds meer woningen verhuurd worden via websites als Airbnb. Als reactie daarop sprak de verhuursite met de gemeente af dat een appartement automatisch verdwijnt van de site als de zestigdagenlimiet wordt overschreden.

Inwoners van Amsterdam kunnen tot 2 juni hun mening geven over de voorgestelde meldplicht. In de gemeente wordt de kwestie op 19 juli behandeld in de gemeenteraad.