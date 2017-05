Zo zien de eerste ogenblikken van vluchtelingen in de VS eruit

Als immigranten vroeger in de Verenigde Staten aankwamen was het Vrijheidsbeeld in New York niet zelden het eerste dat ze zagen. Imposant en plechtig rees het beeld voor miljoenen migranten op uit de mist, als symbool voor een hoopvolle toekomst.

Hoe zien de eerste momenten van een nieuw leven er tegenwoordig uit? In de korte documentaire Hotel USA van The New York Times zie je een glimp van de moderne entree in Amerika. Documentairemakers Andrea Meller en Marisa Pearl verbleven korte tijd in een motel in de omgeving van een New Yorks vliegveld, waar vluchtelingen na hun aankomst in de VS als eerste naartoe worden gebracht.

Een nieuw leven begint in deze groezelige kamers, met beige muurbehang en bloemetjesgordijnen. Met nog een been in een andere tijdzone: terwijl de nacht valt, weet een Nepalese man haarfijn dat de morgen in thuisland alweer is aangebroken. De beelden ontroeren vooral omdat ze zo gewoon zijn. Chagrijn, omdat je make-up in de bagage verloren lijkt. De Amerikaanse televisieshows als fascinerend schouwspel. En het formaat van de maaltijden, dat voor elke niet-Amerikaan veel te groot is.

“Ik wil voor altijd in deze kamer blijven”, roept een kind, terechtgewezen door een ouder. Want: dit is niet waar we voor zijn gekomen. Inmiddels zijn vrijwel alle vluchtelingen uit de film, die in 2011 al werd gemaakt, volledig geaard in de Amerikaanse samenleving. Maar het begon allemaal daar, langs de snelweg, met een vliegtuigmaaltijd met ondefinieerbaar stukje vlees als welkomstmaal.